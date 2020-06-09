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Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
2020-06-09T13:50
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хабаровск, общество

Мэр Хабаровска заразился коронавирусом

13:28 09.06.2020 (обновлено: 13:50 09.06.2020)
164
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ХАБАРОВСК, 9 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно у мэра Хабаровска Сергея Кравчука, об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.
О необходимости уйти в самоизоляцию Кравчук сообщил 4 июня из-за подозрений на инфекцию у членов его семьи. Позже он вместе с супругой был помещен в инфекционный госпиталь, где ожидал результаты тестов. Временно решать оперативные задачи он поручил вице-мэру Ирине Шапиро.
"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный. Остаюсь под наблюдением врачей. Чувствую себя хорошо", - сообщил Кравчук.
Он отметил, что ситуация по коронавирусу в городе сложная, и призвал хабаровчан соблюдать дистанцию, масочный режим, режим дезинфекции. "Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена", - сообщил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Евгений Ройзман
8 июня, 14:59Распространение нового коронавируса
Ройзман опроверг информацию, что ходил без маски на фестивале в Москве
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Распространение нового коронавирусаХабаровскОбщество
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