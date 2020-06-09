https://ria.ru/20200609/1572681828.html
Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
2020-06-09T13:28
2020-06-09T13:50
распространение нового коронавируса
хабаровск
общество
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хабаровск, общество
ХАБАРОВСК, 9 июн – РИА Новости.
Коронавирусная инфекция подтверждена лабораторно у мэра Хабаровска
Сергея Кравчука, об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram
.
О необходимости уйти в самоизоляцию Кравчук сообщил 4 июня из-за подозрений на инфекцию у членов его семьи. Позже он вместе с супругой был помещен в инфекционный госпиталь, где ожидал результаты тестов. Временно решать оперативные задачи он поручил вице-мэру Ирине Шапиро.
"Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный. Остаюсь под наблюдением врачей. Чувствую себя хорошо", - сообщил Кравчук.
Он отметил, что ситуация по коронавирусу в городе сложная, и призвал хабаровчан соблюдать дистанцию, масочный режим, режим дезинфекции. "Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена", - сообщил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.