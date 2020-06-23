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В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем
Четыре новых парашютных системы разного предназначения создаются в России, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора холдинга... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:12
технодинамика
сергей хурсевич
космос - риа наука
ростех
безопасность
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564346675_0:217:2962:1883_1400x0_80_0_0_53edefcc08a2f4a116a1ae70b777c8ae.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
технодинамика, сергей хурсевич, космос - риа наука, ростех, безопасность

В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем

08:12 23.06.2020
397
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз" на спускаемом парашюте
Посадка пилотируемого корабля Союз на спускаемом парашюте
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Посадка пилотируемого корабля "Союз" на спускаемом парашюте. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Четыре новых парашютных системы разного предназначения создаются в России, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.
"Мы сейчас разрабатываем новые системы практически по всем направлениям. Это абсолютно новая космическая система для корабля "Орел", новые тормозные парашюты, грузовые и людские парашюты. То есть разработки идут по всему спектру парашютных систем, за исключением разве что шахтных и подводных, заказчики которых пока не выдвигают новых требований", - сказал Хурсевич.
Космический корабль Орел
Вчера, 21:45
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"
По его словам, некоторые работы будут завершаться в текущем году, некоторые – через пять лет. Это связано с тем, что парашют привязан к конкретному объекту, поэтому его создание должно быть сопряжено с завершением работ по этому объекту.
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ТехнодинамикаСергей ХурсевичКосмос - РИА НаукаРостехБезопасность
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