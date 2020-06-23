https://ria.ru/20200623/1573338338.html
В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем
Четыре новых парашютных системы разного предназначения создаются в России, сообщил в интервью РИА Новости советник генерального директора холдинга... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:12
2020-06-23T08:12
технодинамика
сергей хурсевич
космос - риа наука
ростех
безопасность
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https://ria.ru/20200622/1573330314.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технодинамика, сергей хурсевич, космос - риа наука, ростех, безопасность