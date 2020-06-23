В России разрабатывают четыре новых типа парашютных систем

"Мы сейчас разрабатываем новые системы практически по всем направлениям. Это абсолютно новая космическая система для корабля "Орел", новые тормозные парашюты, грузовые и людские парашюты. То есть разработки идут по всему спектру парашютных систем, за исключением разве что шахтных и подводных, заказчики которых пока не выдвигают новых требований", - сказал Хурсевич.