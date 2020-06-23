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Трамп пригрозил тюрьмой вандалам, повредившим статую Эндрю Джексона
Президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи 7-го президента США Эндрю Джексона, а также за... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:48
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю джексон
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
округ колумбия
в мире
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353
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю джексон, дональд трамп, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире

Трамп пригрозил тюрьмой вандалам, повредившим статую Эндрю Джексона

07:48 23.06.2020
369
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи 7-го президента США Эндрю Джексона, а также за повреждение церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, округ Колумбия.
"Много людей были задержаны в округе Колумбия за возмутительный вандализм в отношении великолепной статуи Эндрю Джексону в парке Лафайет, а также за внешнее повреждение Церкви Святого Иоанна через дорогу. Десять лет в тюрьме по закону о сохранении памятников ветеранам. Берегитесь!" - написал Трамп в Twitter.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю ДжексонДональд ТрампВашингтон (город)СШАОкруг КолумбияВ мире
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