https://ria.ru/20200623/1573337813.html
Трамп пригрозил тюрьмой вандалам, повредившим статую Эндрю Джексона
Президент США Дональд Трамп пригрозил десятью годами тюремного заключения за вандализм в отношении статуи 7-го президента США Эндрю Джексона, а также за... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:48
2020-06-23T07:48
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю джексон
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
округ колумбия
в мире
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вашингтон (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю джексон, дональд трамп, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире