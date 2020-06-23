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Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи
Шары с антисеверокорейскими листовками, отправленные накануне южнокорейской неправительственной организацией "Альянс движений за свободную Корею" из... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:40
ким ё чжон
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ким ё чжон, ким ир сен, ким чен ын, южная корея, пхеньян, кндр (северная корея), в мире

Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи

07:40 23.06.2020
347
© РИА Новости / Алексей Жидаков / Перейти в фотобанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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СЕУЛ, 23 июн - РИА Новости. Шары с антисеверокорейскими листовками, отправленные накануне южнокорейской неправительственной организацией "Альянс движений за свободную Корею" из приграничного города Пхачжу на западном побережье Корейского полуострова, были найдены на южнокорейской территории в 70 километрах к юго-западу от места запуска, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.
Виниловые шары диаметром 2-3 метра были найдены висящими на дереве в горной местности уезда Хончхон провинции Канводо. Рядом также обнаружено несколько листовок. На плакатах, прикреплённых к шарам, изображены фотографии Ким Чен Ына, Ким Ир Сена, младшей сестры нынешнего лидера КНДР Ким Ё Чжон, а также содержится призыв не забывать историю Корейской войны и восстать против "агрессоров и убийц собственной нации".
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Уезд Хончхон находится приблизительно в 50 километрах к югу от военно-демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею.
Ранее "Альянс движений за свободную Корею", состоящий преимущественно из северокорейских перебежчиков, проживающих на Юге, сообщил, что вчера около полуночи запустил в направлении КНДР 20 больших шаров с полумиллионом листовок, рассказывающих о "правде в отношении ужасов Корейской войны". Кроме того, в Северную Корею было отправлено 500 буклетов под названием "Республика Корея - страна, ставшая настоящей", 2 тысячи купюр номиналом в 1 доллар и тысяча SD-карт.
По словам лидера Альянса Пак Сан Хака, из-за постоянной слежки полиции, которая старалась пресечь отправку, в этот раз за запуск отвечали не постоянные члены организации, а наспех обученные новобранцы. Кроме того, из-за того, что имевшийся в распоряжении Альянса водород был конфискован, для запуска шаров с листовками использовался гелий, который в 17 раз дешевле и менее эффективен. Однако, как отметил активист, "листовки поймали ветер и успешно полетели в сторону Севера".
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Министерство объединения Южной Кореи ранее заявляло, что отменило регистрацию "Альянса движений за свободную Корею" и готовится потребовать от полиции завести уголовное дело против этой организации, а также движения "Кхынсэм", возглавляемое братом лидера Альянса Пак Чон О. Им планируется инкриминировать нарушение закона о межкорейском сотрудничестве из-за несоблюдения правил получения права на перемещение предметов через границу. Кроме того, по мнению министерства, активисты, посылая листовки на Север, подвергают риску безопасность жителей приграничных районов и загрязняют экологию, так как большая часть листовок не долетает до КНДР и остаётся в виде мусора на территории Южной Кореи.
Отправка северокорейскими перебежчиками шаров с агитационными листовками стала поводом для недавнего обострения отношений между Сеулом и Пхеньяном. КНДР неоднократно требовала прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".
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Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны (ДМЗ) в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи.
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Ким Ё ЧжонКим Ир СенКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДР (Северная Корея)В мире
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