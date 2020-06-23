Шары с листовками, отправленными в КНДР, нашли в другой точке Южной Кореи

СЕУЛ, 23 июн - РИА Новости. Шары с антисеверокорейскими листовками, отправленные накануне южнокорейской неправительственной организацией "Альянс движений за свободную Корею" из приграничного города Пхачжу на западном побережье Корейского полуострова, были найдены на южнокорейской территории в 70 километрах к юго-западу от места запуска, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на полицию.

Уезд Хончхон находится приблизительно в 50 километрах к югу от военно-демаркационной линии, разделяющей Северную и Южную Корею

Ранее "Альянс движений за свободную Корею", состоящий преимущественно из северокорейских перебежчиков, проживающих на Юге, сообщил, что вчера около полуночи запустил в направлении КНДР 20 больших шаров с полумиллионом листовок, рассказывающих о "правде в отношении ужасов Корейской войны". Кроме того, в Северную Корею было отправлено 500 буклетов под названием "Республика Корея - страна, ставшая настоящей", 2 тысячи купюр номиналом в 1 доллар и тысяча SD-карт.

По словам лидера Альянса Пак Сан Хака, из-за постоянной слежки полиции, которая старалась пресечь отправку, в этот раз за запуск отвечали не постоянные члены организации, а наспех обученные новобранцы. Кроме того, из-за того, что имевшийся в распоряжении Альянса водород был конфискован, для запуска шаров с листовками использовался гелий, который в 17 раз дешевле и менее эффективен. Однако, как отметил активист, "листовки поймали ветер и успешно полетели в сторону Севера".

Министерство объединения Южной Кореи ранее заявляло, что отменило регистрацию "Альянса движений за свободную Корею" и готовится потребовать от полиции завести уголовное дело против этой организации, а также движения "Кхынсэм", возглавляемое братом лидера Альянса Пак Чон О. Им планируется инкриминировать нарушение закона о межкорейском сотрудничестве из-за несоблюдения правил получения права на перемещение предметов через границу. Кроме того, по мнению министерства, активисты, посылая листовки на Север, подвергают риску безопасность жителей приграничных районов и загрязняют экологию, так как большая часть листовок не долетает до КНДР и остаётся в виде мусора на территории Южной Кореи.

Отправка северокорейскими перебежчиками шаров с агитационными листовками стала поводом для недавнего обострения отношений между Сеулом Пхеньяном . КНДР неоднократно требовала прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что "его терпение закончилось".