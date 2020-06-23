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Болтон рассказал, как убеждал Трампа в ненужности СНВ-3
Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон уговаривал президента США Дональда Трампа не продлевать на пять лет договор о сокращении... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:37
джон болтон
договор снв-3
дональд трамп
владимир путин
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джон болтон, договор снв-3, дональд трамп, владимир путин, николай патрушев, сша, в мире

Болтон рассказал, как убеждал Трампа в ненужности СНВ-3

07:37 23.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГОН, 23 июн – РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон уговаривал президента США Дональда Трампа не продлевать на пять лет договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
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"Трамп смотрел футбольный матч Кубка мира в Москве, когда я пытался изложить ему вопросы контроля над вооружениями, которые нам надо обсудить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Я объяснил, почему договор СНВ-3 (экс-президента США Барака - ред.) Обамы, который Трамп критиковал в ходе предвыборной кампании, был бедствием и явно не тем, что нам надо было продлевать еще на пять лет и чего хотела Москва", - пишет Болтон, описывая происходящее на борту президентского самолета по пути в Хельсинки, где летом 2018 года состоялся первый российско-американский саммит.
По его словам, он напомнил, что республиканцы в сенате в 2010 году проголосовали против договора, надеясь, что это убедит президента.
"Мы также говорили о договоре о РСМД (сокращении ракет средней и меньшей дальности - ред.) (и почему я хотел выйти из него) и о нашей национальной программе противоракетной обороны (которую, я сказал, нам не стоит обсуждать с русскими), но мне не удалось углубиться", - говорится в книге.
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В результате, по его словам, тему контроля над вооружениями затронули лишь поверхностно, но он не настаивал на большем.
По словам Болтона, уже после саммита в августе 2018 года он говорил своему российскому коллеге Николаю Патрушеву на встрече в Женеве, что США вряд ли продлят СНВ-3.
ДСНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий. США пока не определились с этим вопросом.
Вашингтон настаивает на включении Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.
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Джон БолтонДоговор СНВ-3Дональд ТрампВладимир ПутинНиколай ПатрушевСШАВ мире
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