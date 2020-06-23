Болтон рассказал, как убеждал Трампа в ненужности СНВ-3

"Трамп смотрел футбольный матч Кубка мира в Москве, когда я пытался изложить ему вопросы контроля над вооружениями, которые нам надо обсудить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Я объяснил, почему договор СНВ-3 (экс-президента США Барака - ред.) Обамы, который Трамп критиковал в ходе предвыборной кампании, был бедствием и явно не тем, что нам надо было продлевать еще на пять лет и чего хотела Москва", - пишет Болтон, описывая происходящее на борту президентского самолета по пути в Хельсинки, где летом 2018 года состоялся первый российско-американский саммит.