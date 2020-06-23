В Приморье ученые выделили противоопухолевые вещества из морской звезды

"Четыре новых соединения относятся к необычным производным полярных стероидов с остатками жирных кислот в структуре молекул… Ранее из морских звезд было выделено только одно подобное соединение", - говорится в сообщении.

Уже известно, что вещества стероидной природы из морских звезд потенциально можно рассматривать в качестве блокаторов нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера. Однако теперь ученые выяснили, что найденные молекулы также останавливают деление опухолевых клеток в нетоксичных концентрациях. Это дает надежду, что новые вещества не будут убивать здоровые клетки организма, и делает их перспективными для дальнейших испытаний.