В Приморье ученые выделили противоопухолевые вещества из морской звезды

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Ученые в Приморье выделили из морской звезды Ceramaster patagonicus новые биологически активные вещества-стероиды, обладающие противоопухолевой активностью в отношении клеток рака молочной железы и толстого кишечника, сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Открытие сделали ученые ДВФУ вместе с коллегами из Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН благодаря экспедиции к островам Курильской гряды на научно-исследовательском судне "Академик Опарин".
"Четыре новых соединения относятся к необычным производным полярных стероидов с остатками жирных кислот в структуре молекул… Ранее из морских звезд было выделено только одно подобное соединение", - говорится в сообщении.
Уже известно, что вещества стероидной природы из морских звезд потенциально можно рассматривать в качестве блокаторов нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Альцгеймера. Однако теперь ученые выяснили, что найденные молекулы также останавливают деление опухолевых клеток в нетоксичных концентрациях. Это дает надежду, что новые вещества не будут убивать здоровые клетки организма, и делает их перспективными для дальнейших испытаний.
При наличии финансирования следующим этапом исследования может стать получение на основе стероидных соединений молекул с улучшенными лекарственными свойствами. Кроме того, возможен поиск в найденных соединениях наиболее активных молекул - это даст возможность найти аналогичные соединения в других видах морских звезд.