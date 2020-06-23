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Chevron возобновит экспорт нефти из Саудовской Аравии и Кувейта
Одна из крупнейших в мире энергодобывающих компаний, американская Chevron Corp. в июле намерена возобновить экспорт нефти со своих совместных предприятий с... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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саудовская аравия
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РИА Новости
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353
60
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цены на нефть, chevron , саудовская аравия, кувейт, экономика

Chevron возобновит экспорт нефти из Саудовской Аравии и Кувейта

07:34 23.06.2020 (обновлено: 07:41 23.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире энергодобывающих компаний, американская Chevron Corp. в июле намерена возобновить экспорт нефти со своих совместных предприятий с правительствами Саудовской Аравии и Кувейта, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на нефтяных чиновников в обеих странах.
Ожидается, что в связи с этим уровень добычи повысится примерно на 80 тысяч баррелей в день, добавляет издание. И напоминает, что обе страны - участники соглашения ОПЕК+.
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При этом чиновники Саудовской Аравии заявили, что они будут уравновешивать любое увеличение производства на предприятии с сокращениями в других местах, чтобы соответствовать условиям сделки. Министерство нефти Кувейта не ответило газете на запрос о комментариях.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди таких стран ранее назывались Ирак, Казахстан, Ангола, Нигерия.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьChevronСаудовская АравияКувейтЭкономика
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