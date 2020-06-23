В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020

Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020

Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!"

Столкновения начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. В результате стражам порядка пришлось применить перцовый спрей.

Ранее четверо офицеров пострадали, пытаясь убрать палатки с площади Лафайетт, которые блокировали улицу H-Стрит. Протестующие бросали в них различные предметы, нескольких человек задержали.