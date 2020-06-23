В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!"
Столкновения начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. В результате стражам порядка пришлось применить перцовый спрей.
Ранее четверо офицеров пострадали, пытаясь убрать палатки с площади Лафайетт, которые блокировали улицу H-Стрит. Протестующие бросали в них различные предметы, нескольких человек задержали.
По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, а также с антирасистскими лозунгами. Некоторые выступления сопровождаются мародерством, сносятся исторические памятники, власти обсуждают реформу полиции.
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