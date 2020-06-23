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В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
эндрю джексон
вашингтон (город)
сша
округ колумбия
в мире
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В США ежедневно от рук афроамериканских преступников гибнет более одного белого человека. В одном лишь городе Балтиморе чернокожие бандиты убивают более 400 людей в год - это более одного за ночь. Жизни белых людей имеют значение! White lifes matter!
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пусть, только не вздумают тамошние полицейские задерживать людей, кинувших в них пластиковые стаканчики. А то наши либероиды с ума сойдут от негодования.
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вашингтон (город)
сша
округ колумбия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, эндрю джексон, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

07:32 23.06.2020 (обновлено: 09:05 23.06.2020)
35028
© REUTERS / Joshua Roberts Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
© REUTERS / Joshua Roberts
Полиция применяет слезоточивый газ к участникам акции протеста в Вашингтоне, США. 22 июня 2020
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
Протестующие повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!"
Вице-президент США Майк Пенс
20 июня, 11:35
Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"
Столкновения начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. В результате стражам порядка пришлось применить перцовый спрей.
Ранее четверо офицеров пострадали, пытаясь убрать палатки с площади Лафайетт, которые блокировали улицу H-Стрит. Протестующие бросали в них различные предметы, нескольких человек задержали.
По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, а также с антирасистскими лозунгами. Некоторые выступления сопровождаются мародерством, сносятся исторические памятники, власти обсуждают реформу полиции.
Памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в Бостоне, обезглавленный во время протестов
Вчера, 08:00
Америка уничтожает исторических врагов
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЭндрю ДжексонВашингтон (город)СШАОкруг КолумбияВ мире
Популярные комментарии
В США ежедневно от рук афроамериканских преступников гибнет более одного белого человека. В одном лишь городе Балтиморе чернокожие бандиты убивают более 400 людей в год - это более одного за ночь. Жизни белых людей имеют значение! White lifes matter!
23 июня, 07:54
АААлёна Александрова
111141217
пусть, только не вздумают тамошние полицейские задерживать людей, кинувших в них пластиковые стаканчики. А то наши либероиды с ума сойдут от негодования.
23 июня, 08:01
iinvisible.man.12
99281002
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