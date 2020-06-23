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Война в Сирии
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Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии
Президент США Дональд Трамп сначала согласился, но потом передумал вводить дополнительные санкции против России во время обострения в Сирии в 2018 году, когда... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:29
война в сирии
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, никки хейли, дональд трамп, анатолий антонов, сирия, сша, в мире

Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии

07:29 23.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сначала согласился, но потом передумал вводить дополнительные санкции против России во время обострения в Сирии в 2018 году, когда западные страны обвинили власти САР в применении химического оружия в Думе, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.
"В суматошные часы перед ударом по Сирии Трамп сначала согласился ввести еще санкции против России… Впоследствии, однако, он передумал. "Мы дали понять нашу позицию", - сказал мне Трамп в воскресенье рано утром, и мы могли "в случае необходимости ударить по ним гораздо сильнее позже", - вспоминает Болтон.
По его словам, не так давно перед этим США уже ввели санкции по Закону о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA). Трампу это не нравилось, утверждает Болтон, "так как их целью была Россия". Президент, пишет экс-советник, считал, что признание вмешательства России в выборы означало, что он был в сговоре с Москвой в 2016 году.
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Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году
"Я пытался убедить его дать ход новым санкциям, но он не соглашался. Я сказал, что (глава минфина Стивен) Мнучин и я гарантируют, что минфин не сделает никакого объявления… Сотрудники Совета национальной безопасности сначала проинформировал минфин, а потом всех остальных, и минфин согласился, что также предупредит всех, что санкции не вводятся", - продолжает Болтон.
Однако тогдашний постпред США при ООН Никки Хейли, вспоминает он, в одном из воскресных телешоу анонсировала, что минфин объявит новые санкции. По его словам, постпредство все знало, и даже с точки зрения процедур, не Хейли, а именно минфин должен был делать подобные заявления. Ее ошибку он считает следствием "магнетической тяги к телекамерам".
"Она не студентка, ты знаешь. Позвони русским и скажи им", - так, по словам Болтона, отреагировал на сообщение об этом Трамп.
Президент США Дональд Трамп
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У Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю, считает Болтон
Болтон позвонил послу РФ в США Анатолию Антонову и пригласил его в Белый дом на встречу, чтобы дать объяснения.
США, Британия и Франция 14 апреля 2018 года нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
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Война в СирииРоссияНикки ХейлиДональд ТрампАнатолий АнтоновСирияСШАВ мире
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