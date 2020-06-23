Болтон: Трамп хотел ввести санкции против России из-за событий в Сирии

Об этом говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"В суматошные часы перед ударом по Сирии Трамп сначала согласился ввести еще санкции против России… Впоследствии, однако, он передумал. "Мы дали понять нашу позицию", - сказал мне Трамп в воскресенье рано утром, и мы могли "в случае необходимости ударить по ним гораздо сильнее позже", - вспоминает Болтон.

Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

Болтон не знал, чего ждать от Трампа на встрече с Путиным в 2018 году

"Я пытался убедить его дать ход новым санкциям, но он не соглашался. Я сказал, что (глава минфина Стивен) Мнучин и я гарантируют, что минфин не сделает никакого объявления… Сотрудники Совета национальной безопасности сначала проинформировал минфин, а потом всех остальных, и минфин согласился, что также предупредит всех, что санкции не вводятся", - продолжает Болтон.