Историк рассказал, как в Красной армии появилась парадная форма

"Решение создать (парадную форму) появилось в Красной армии исключительно из-за Парада 24 июня 1945 года, во время которого руководство Советского Союза хотело показать армию победителей в лучшем свете. Фактически это послужило главной причиной появления новой формы одежды. До этого в Красной армии была только повседневная и полевая форма", - заявил Афанасьев.