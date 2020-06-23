Историк рассказал, как в Красной армии появилась парадная форма

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Парадная форма появилась в Красной армии благодаря Параду 24 июня 1945 года, во время которого руководство Советского Союза стремилось показать армию победителей с лучшей стороны, заявил РИА Новости Владимир Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ.
"Решение создать (парадную форму) появилось в Красной армии исключительно из-за Парада 24 июня 1945 года, во время которого руководство Советского Союза хотело показать армию победителей в лучшем свете. Фактически это послужило главной причиной появления новой формы одежды. До этого в Красной армии была только повседневная и полевая форма", - заявил Афанасьев.
Историк рассказал, что хотя фактически перед парадом ввели новую форму, по большому счету это была доработанная повседневная форма, сделанная из лучших материалов (плотного хлопка и тонкой шерсти), основным изготовителем парадной формы стала швейная фабрика "Большевичка".
"У старшего и высшего офицерского состава форма была цвета морской волны, сшитая по меркам, у моряков форма черного цвета, у остальных военнослужащих - цвета хаки и отличалась петличками, форму выдавали прямо перед Парадом", - заявил Афанасьев.
Историк, сотрудник Музея Победы Александр Михайлов рассказал, что первая советская парадная форма имеет некоторое сходство с парадным обмундированием царской армии 1913 года.
Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года — исторический парад в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Решение о проведении парада победителей было принято Иосифом Сталиным вскоре после Дня Победы. 24 мая 1945 года ему были доложены предложения Генерального штаба по проведению Парада Победы. Их он принял, но не согласился со сроками проведения. Генштаб отводил на подготовку парада два месяца, Сталин приказал провести парад через месяц.