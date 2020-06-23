Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Местное законодательное собрание назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года. Такой статус выборов не дает возможности выдвигать на них свою кандидатуру Левченко, который ушел с поста 12 декабря 2019 года по собственному заявлению. В середине июня Левченко на пресс-конференции оценил свои шансы в соотношении 40 на 60, где 40 — возможность, что его кандидатуру не пропустят.