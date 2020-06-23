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Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:25
игорь кобзев
сергей левченко
олег добродеев
иркутская область
иркутск
политика
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Они на коленях постоянно ползают перед властью.
102
Вся власть - бывшие члены, а не коммунисты.
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иркутская область
иркутск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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игорь кобзев, сергей левченко, олег добродеев, иркутская область, иркутск, политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

05:59 23.06.2020 (обновлено: 09:25 23.06.2020)
47807
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСергей Левченко
Сергей Левченко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 23 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
Местное законодательное собрание назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года. Такой статус выборов не дает возможности выдвигать на них свою кандидатуру Левченко, который ушел с поста 12 декабря 2019 года по собственному заявлению. В середине июня Левченко на пресс-конференции оценил свои шансы в соотношении 40 на 60, где 40 — возможность, что его кандидатуру не пропустят.
В послании главе государства речь идет о том, что в сложный для страны период региональные выборы важно проводить без излишних препятствий для избирателей и кандидатов.
По данным облизбиркома, на пост губернатора претендуют семь человек. Документы в качестве самовыдвиженцев представили врио губернатора Игорь Кобзев, мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев, завотделением спортивного резерва Государственного училища олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, а также председатель совета регионального отделения партии "Родина" Максим Евдокимов, депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко ("Гражданская платформа"), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, депутат областного Заксобрания Лариса Егорова ("Справедливая Россия").
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря 2019, 14:56Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин оценил деятельность Левченко на посту главы Иркутской области
40388337214
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Игорь КобзевСергей ЛевченкоОлег ДобродеевИркутская областьИркутскПолитика
Популярные комментарии
Они на коленях постоянно ползают перед властью.
23 июня, 06:43
Арсений Новиков
89102010
Вся власть - бывшие члены, а не коммунисты.
23 июня, 06:53
Вячеслав
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