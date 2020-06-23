Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

ИРКУТСК, 23 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
Местное законодательное собрание назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года. Такой статус выборов не дает возможности выдвигать на них свою кандидатуру Левченко, который ушел с поста 12 декабря 2019 года по собственному заявлению. В середине июня Левченко на пресс-конференции оценил свои шансы в соотношении 40 на 60, где 40 — возможность, что его кандидатуру не пропустят.
В послании главе государства речь идет о том, что в сложный для страны период региональные выборы важно проводить без излишних препятствий для избирателей и кандидатов.
По данным облизбиркома, на пост губернатора претендуют семь человек. Документы в качестве самовыдвиженцев представили врио губернатора Игорь Кобзев, мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев, завотделением спортивного резерва Государственного училища олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, а также председатель совета регионального отделения партии "Родина" Максим Евдокимов, депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко ("Гражданская платформа"), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, депутат областного Заксобрания Лариса Егорова ("Справедливая Россия").