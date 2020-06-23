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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200623/1573336061.html
В Приамурье число жертв COVID-19 достигло восьми человек
Восемь человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:49
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, общество

В Приамурье число жертв COVID-19 достигло восьми человек

05:49 23.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Восемь человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
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"По состоянию на 22.06.2020 зарегистрировано 8 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлено 1399 случаев COVID-19, 454 человека выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 561 человек, на втором месте город Свободный - 349 человек.
Коэффициент распространения инфекции по области - 1,3. Показатель тестирования - 250,5 на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенскОбщество
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