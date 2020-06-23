В Приамурье число жертв COVID-19 достигло восьми человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн - РИА Новости. Восемь человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, сообщает правительство региона.
Первая пациентка - 80-летняя женщина из Серышевского района скончалась 19 мая. Также минздрав Приамурья сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
"По состоянию на 22.06.2020 зарегистрировано 8 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье выявлено 1399 случаев COVID-19, 454 человека выздоровели, больше всего заболевших в областном центре - Благовещенске - 561 человек, на втором месте город Свободный - 349 человек.
Коэффициент распространения инфекции по области - 1,3. Показатель тестирования - 250,5 на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.