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Распространение нового коронавируса
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В Южной Корее зафиксировали 46 новых случаев COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 484, выздоровели 10 908, скончался 281 человек,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее зафиксировали 46 новых случаев COVID-19

05:37 23.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 23 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 484, выздоровели 10 908, скончался 281 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные вспышки COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В большинство дней ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
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По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 мск понедельника), 16 новых случаев имеют локальное происхождение, а 30 завезены из-за границы. 26 случаев были выявлены на карантинном досмотре. Еще шесть случаев зафиксированы в Сеуле, семь - в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 908, что составляет 87,4%. Число жертв достигло 281. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,19 миллиона человек.
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Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1471 случай завезли из-за границы, из них примерно 82% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 656 зараженных.
В Сеуле уже 198 человека подхватили коронавирус в фирме по производству сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Более 250 случаев по всей стране связаны с продажами от двери до двери. Также не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяСеулВ мире
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