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Российских моряков с COVID-19 с судна в Пусане госпитализировали
Шестнадцать российских моряков со стоящего в южнокорейском Пусане судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон закрыт,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T05:39
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, южная корея, сеул, владивосток, в мире

Российских моряков с COVID-19 с судна в Пусане госпитализировали

05:34 23.06.2020 (обновлено: 05:39 23.06.2020)
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© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Шестнадцать российских моряков со стоящего в южнокорейском Пусане судна Ice stream, у которых подтвержден коронавирус, госпитализированы, порт Камчхон закрыт, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "Рефтрансфлот".
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на службу государственного санитарно-карантинного контроля и местный профсоюз работников морских перевозок передавало, что у 16 членов экипажа российского судна-рефрижератора, пришвартованного в порту Камчхон в Пусане, 22 июня был выявлен COVID-19. Судовой агент сообщил карантинной службе, что коронавирус диагностирован у бывшего капитана судна, который около недели назад сошел на берег в России после того, как у него поднялась температура. Сообщалось, что весь экипаж российского судна изолирован на борту. В списке контактировавших — порядка 160 человек.

"Всего на борту 22 человека, у 16 человек подтвержден коронавирус, у остальных отрицательные результаты анализов. Все 16 человек госпитализированы. Порт Камчхон закрыли, приостановили разгрузку не только нашего судна, но и остальных судов. Будут проводить дезинфекцию. Людей, которые осуществляли погрузочно-разгрузочные работы без контакта, на борт не поднимались, вчера изолировали, в город не выпускали", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пока нет информации о том, когда будет возобновлены работы по погрузке и разгрузке судов. Экипаж две недели будет находиться на лечении, потом пройдет полная дезинфекция судна.
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"Мы принимаем все меры для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также сохранности груза. Моряков пока никуда не выпустят с судна. Я буду связываться с консульством, дальше будем по их регламенту работать. Мы поставим их в известность, они будут координировать наши действия или подскажут, что делать дальше", — сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что в Пусан судно пришло из Владивостока, где стояло под разгрузкой. Там 15 июня списались некоторые моряки, одному члену экипажа было плохо, он попал в больницу.
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"Мы не можем понять, где могли моряки заразиться. Вся история пошла с члена экипажа, который списался, и после того, как судно вышло в море, он сообщил нам, что у него подтвердился коронавирус. Поэтому проверили всех членов экипажа — у остальных признаков не было. Экипаж с 5 апреля в море, с тех пор на судно подсаживались только представители властей, (рабочие) для разгрузки. Контакта с берегом не было нигде, никто на берег не сходил даже в период стоянок с открытой границей, оформления документов", — добавил собеседник.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Южная КореяСеулВладивостокВ мире
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