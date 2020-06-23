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Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:18
дональд трамп
китай
сша
в мире
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https://ria.ru/20200605/1572537390.html
С таким правительством, Америке никаких врагов не нужно.
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7
китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573263028_0:329:3056:2048_1400x0_80_0_0_cd589614440a88a64da5e633f603d2cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем

05:25 23.06.2020 (обновлено: 09:18 23.06.2020)
3677
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Ранее его советник по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что американский лидер прекращает соблюдать договоренности на фоне предположений о том, что в пандемии виновна КНР.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай. — Прим. ред.) и дальше будут выполнять условия соглашения", — написал американский лидер в Twitter.

После этого Наварро заявил, что его слова вырвали из контекста.
"Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается. Я лишь говорил об отсутствии доверия к Коммунистической партии Китая после того, как они солгали о происхождении китайского вируса и навязали миру пандемию", — цитирует советника Fox News.
Президент США Дональд Трамп
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Торговая сделка

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
Документ предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.
Официально Пекин и Вашингтон по-прежнему настаивают на готовности исполнить обязательства в рамках торгового соглашения, однако китайская сторона обвиняет США в том, что те проводят политику протекционизма, мешая реализации сделки, а Соединенные Штаты затеяли расследование, насколько правильна была политика Пекина в борьбе с коронавирусом, и не исключают серьезных последствий, если вину Китая докажут.
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
5 июня, 17:45
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
10506118
Обсудить 7
Дональд ТрампКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
С таким правительством, Америке никаких врагов не нужно.
23 июня, 05:36
МСМаксим Солдусов
0110000
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