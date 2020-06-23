Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Талсе, штат Оклахома

Ранее его советник по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что американский лидер прекращает соблюдать договоренности на фоне предположений о том, что в пандемии виновна КНР.

"Торговая сделка с Китаем в полной сохранности. Надеюсь, они (Китай. — Прим. ред.) и дальше будут выполнять условия соглашения", — написал американский лидер в Twitter .

После этого Наварро заявил, что его слова вырвали из контекста.

"Они не имели никакого отношения к первой фазе торговой сделки, которая продолжается. Я лишь говорил об отсутствии доверия к Коммунистической партии Китая после того, как они солгали о происхождении китайского вируса и навязали миру пандемию", — цитирует советника Fox News.

Торговая сделка

США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.

Документ предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" показателю.