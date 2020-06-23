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Опрос показал, где студенты активнее всего искали работу
Активнее всего в последние три месяца искали работу российские студенты в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском федеральном округах, следует из... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T08:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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навигатор абитуриента, северо-кавказский фо, приволжский фо, уральский фо, экономика

Опрос показал, где студенты активнее всего искали работу

05:13 23.06.2020 (обновлено: 08:55 23.06.2020)
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© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Активнее всего в последние три месяца искали работу российские студенты в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском федеральном округах, следует из исследования сервиса "Авито. Работа", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно результатам исследования, 68% молодых людей 18-24 лет за последние три месяца искали работу или подработку. При этом наибольший интерес соискатели проявляли к профессиям продавца, продавца-консультанта или кассира (22%), а также интересовались работой курьера или официанта (по 18%).
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Также 68% респондентов, занятых учёбой, признались, что за последние три месяца искали работу или подработку, причем среди молодых людей это делал 81%, а среди девушек - 59%.
"Наиболее активно искали работу жители Приволжского (81%), Северо-Кавказского (70%) и Уральского (69%) федеральных округов. Наименьшую активность по сравнению с другими регионами проявила молодежь Северо-Западного округа - там за последние тир месяца искали работу чуть больше половины респондентов (58%)", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что больше всего искали работу жители городов-миллионников и городов с населением менее 100 тысяч человек - по 69% респондентов. Молодежь Москвы искала работу активнее, чем студенты Санкт-Петербурга - 66% против 56%.
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Добавляется, что мужчины чаще всего интересовались работой курьером - 21%, кладовщиком, комплектовщиком или работником склада - 20%, а также грузчиком - 12%. Девушки искали работу продавцами-консультантами или кассирами - 32%, официантками, администраторами - по 24%, а также репетиторами или нянями - по 18%.
Среди преимуществ работы или подработки опрошенные выделили три значимых в равной степени: удобный график, возможность совмещать работу или подработку с учебой и хорошую оплату (по 66%). При этом меньше всего молодёжь волнует известность бренда компании - это значимо лишь для 3% респондентов.
"По мнению участников опроса, пандемия оказала значительное влияние на рынок труда - 63% респондентов 18-24 лет отметили, что вакансий стало меньше. 18% опрошенных затруднились ответить, 11% полагают, что ничего не изменилось, а 8% считают, что вакансий стало больше", - отмечается в результатах исследования.
Уменьшение количества вакансий особенно отметили жители Приволжского (73%), а также Сибирского и Дальневосточного (70%) федеральных округов, а рост - респонденты Северо-Западного (27%) и Южного (12%).
Исследование проводилось 16-18 июня методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие десять тысяч респондентов со всей России. Погрешность выборки составляет 0,98%.
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Навигатор абитуриентаСеверо-Кавказский ФОПриволжский ФОУральский ФОЭкономика
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