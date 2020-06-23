Опрос показал, где студенты активнее всего искали работу

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Активнее всего в последние три месяца искали работу российские студенты в Приволжском, Активнее всего в последние три месяца искали работу российские студенты в Приволжском, Северо-Кавказском и Уральском федеральном округах, следует из исследования сервиса "Авито. Работа", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 68% молодых людей 18-24 лет за последние три месяца искали работу или подработку. При этом наибольший интерес соискатели проявляли к профессиям продавца, продавца-консультанта или кассира (22%), а также интересовались работой курьера или официанта (по 18%).

Также 68% респондентов, занятых учёбой, признались, что за последние три месяца искали работу или подработку, причем среди молодых людей это делал 81%, а среди девушек - 59%.

"Наиболее активно искали работу жители Приволжского (81%), Северо-Кавказского (70%) и Уральского (69%) федеральных округов. Наименьшую активность по сравнению с другими регионами проявила молодежь Северо-Западного округа - там за последние тир месяца искали работу чуть больше половины респондентов (58%)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что больше всего искали работу жители городов-миллионников и городов с населением менее 100 тысяч человек - по 69% респондентов. Молодежь Москвы искала работу активнее, чем студенты Санкт-Петербурга - 66% против 56%.

Добавляется, что мужчины чаще всего интересовались работой курьером - 21%, кладовщиком, комплектовщиком или работником склада - 20%, а также грузчиком - 12%. Девушки искали работу продавцами-консультантами или кассирами - 32%, официантками, администраторами - по 24%, а также репетиторами или нянями - по 18%.

Среди преимуществ работы или подработки опрошенные выделили три значимых в равной степени: удобный график, возможность совмещать работу или подработку с учебой и хорошую оплату (по 66%). При этом меньше всего молодёжь волнует известность бренда компании - это значимо лишь для 3% респондентов.

"По мнению участников опроса, пандемия оказала значительное влияние на рынок труда - 63% респондентов 18-24 лет отметили, что вакансий стало меньше. 18% опрошенных затруднились ответить, 11% полагают, что ничего не изменилось, а 8% считают, что вакансий стало больше", - отмечается в результатах исследования.

Уменьшение количества вакансий особенно отметили жители Приволжского (73%), а также Сибирского и Дальневосточного (70%) федеральных округов, а рост - респонденты Северо-Западного (27%) и Южного (12%).