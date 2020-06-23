Эксперты выяснили, почему россияне откладывают рефинансирование кредитов

"Большинство (35%) тех, кто откладывает рефинансирование своих кредитов, ждут снижения ставок, 16% респондентов не могут разобраться с условиями, 9% ищут подходящий банк, при этом 13% не хотят переходить в другой. А 6% признаются, что ленятся собирать документы", - показал опрос.