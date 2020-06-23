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Эксперты выяснили, почему россияне откладывают рефинансирование кредитов
Россияне чаще всего откладывают рефинансирование кредитов, поскольку ожидают снижения ставок, ищут подходящий банк или ленятся разобраться с требуемыми... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T04:36
райффайзенбанк
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санкт-петербург
кредит
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
райффайзенбанк, москва, санкт-петербург, кредит, экономика

Эксперты выяснили, почему россияне откладывают рефинансирование кредитов

04:36 23.06.2020
1718
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россияне чаще всего откладывают рефинансирование кредитов, поскольку ожидают снижения ставок, ищут подходящий банк или ленятся разобраться с требуемыми документами, показало исследование Райффайзенбанка, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
Аналитики кредитной организации побеседовали с более 700 людьми из 17 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург.
"Большинство (35%) тех, кто откладывает рефинансирование своих кредитов, ждут снижения ставок, 16% респондентов не могут разобраться с условиями, 9% ищут подходящий банк, при этом 13% не хотят переходить в другой. А 6% признаются, что ленятся собирать документы", - показал опрос.
Чаще всего отказываются от рефинансирования (41%) те, кто уже практически расплатился по всем займам. При этом 19% россиян не знает, зачем нужно рефинансирование.
Знак процента на витрине
19 июня, 17:31
Банки объявили о планах снизить ставки по кредитам
045201
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РайффайзенбанкМоскваСанкт-ПетербургКредитЭкономика
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