https://ria.ru/20200623/1573334966.html
На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией
Украина не сможет победить Россию, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина". РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:31
2020-06-23T09:23
россия
ситуация на украине
евгений червоненко
арсений яценюк
украина
в мире
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https://ria.ru/20200622/1573274328.html
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Polikarpovich-polikarp Полли
Старая Российская забава "кто виновен в наших проблемах"! Пора наверное подвести черту и назвать виноватых по каждому пункту: 1 - поднятие пенсионного возраста - виноваты США; 2- ежегодное поднятие тарифов ЖКХ виноваты Украина; 3- обвал цен на нефть, снижение добычи углеводородов - ну тут точно виноват Навальный (больше некому); снижение доходов населения и вывод капиталов из страны в офшоры - Евросоюз. Ну вроде всё виновные обозначены пора, как говорили в "старину" начинать жизнь с чистого листа, а следовательно создать дорожные карты - естественной убыли населения, обнулить сроки принять "новую" Конституцию. Таким образом избежать коллапса в вертикали власти. А была ли эта вертикаль?
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Александр Евдокимов
Озвучивать бред украинских неадекватов становится традицией для нашей прессы. Где бы они ещё могли опубликовать свои гениальные высказывания, если бы не мы.
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россия
украина
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, евгений червоненко, арсений яценюк, украина, в мире
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украина
не сможет победить Россию, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко
в эфире канала "112 Украина"
.
К такому выводу, по его словам, можно прийти математическим путем. Политик также выразил мнение, что его страна могла бы получить выгоду от консенсуса с восточным соседом.
"Никогда мы ее (Россию. — Прим. ред.) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике. <…> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", — сказал Червоненко.
Он также высмеял стену на границе с Россией. По словам экс-министра, сооружение он лично видел, когда находился на охоте.
"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут. И мы ржали, просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает", — отметил Червоненко.
В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка
утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что по подозрению в растрате выделенных на "Стену" средств задержаны семь человек, среди которых работники погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков. Позже решением суда всем задержанным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.