На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией

К такому выводу, по его словам, можно прийти математическим путем. Политик также выразил мнение, что его страна могла бы получить выгоду от консенсуса с восточным соседом.

"Никогда мы ее (Россию. — Прим. ред.) не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике. <…> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу", — сказал Червоненко.

Он также высмеял стену на границе с Россией. По словам экс-министра, сооружение он лично видел, когда находился на охоте.

"Мы ржали всем генеральско-прокурорским составом, что ее даже кабаны перейдут, эту стену. Прорвут. И мы ржали, просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает", — отметил Червоненко.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.