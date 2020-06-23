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Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой
Искажение событий, предшествовавших началу Второй мировой войны, призвано ослабить авторитет России и выставить её виновной в глобальном конфликте, однако... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:24
латинская америка
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
мексика
сша
адольф гитлер
в мире
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латинская америка
мексика
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
латинская америка, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, мексика, сша, адольф гитлер, в мире

Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой

03:24 23.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЯлтинская (Крымская) конференция союзных держав
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав . Архивное фото
МЕХИКО, 23 июн - РИА Новости. Искажение событий, предшествовавших началу Второй мировой войны, призвано ослабить авторитет России и выставить её виновной в глобальном конфликте, однако публикация архивных документов позволит объективно анализировать этот период, заявила РИА Новости Ана Тереса Гутиеррес дель Сид, доктор наук в области международных отношений, профессор Национального автономного университета Мексики.
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
"Намерение подменить исторические события имеет целью ослабить авторитет России и выставить ее виновной в мировой войне. Это абсолютная ложь - за нацистской Германией стояли США, которые подпитывали её военную промышленность", - сказала Гутиеррес.
Эксперт напомнила, что начиная с 1924 года Соединенные Штаты кредитовали немецкую промышленность в рамках плана Дауэса, а после прихода к власти Гитлера - согласно плану Юнга 1933 года.
"Для многих полезно было бы узнать, что нацистская Германия была не только проектом восстановления государства и реванша после Версальского мира, но и проектом уничтожения СССР. Это особенно важно в регионе Латинской Америки, поскольку история и новости приходят сюда через США, которые выбирают, что мы будем читать и смотреть", - считает Гутиеррес дель Сид.
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По ее мнению, фальсификация событий предвоенного периода опасна и может вести к восстановлению в правах нацистской Германии или возложению вины в мировой войне на одну страну.
"Заявления о том, что Вторая мировая война началась с пакта Молотова-Риббентропа, для тех, кто знает историю и не пытается переписать ее в свою пользу, это абсурд и обман. Предложение президента Путина открыть засекреченные документы позволит рассматривать ситуацию объективно, а не в пользу теряющих влияние США и ЕС", - подчеркнула Гутиеррес.
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Латинская АмерикаВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинМексикаСШААдольф ГитлерВ мире
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