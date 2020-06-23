Эксперт оценил предложение рассекретить архивы Второй мировой

"Намерение подменить исторические события имеет целью ослабить авторитет России и выставить ее виновной в мировой войне. Это абсолютная ложь - за нацистской Германией стояли США, которые подпитывали её военную промышленность", - сказала Гутиеррес.

По ее мнению, фальсификация событий предвоенного периода опасна и может вести к восстановлению в правах нацистской Германии или возложению вины в мировой войне на одну страну.

"Заявления о том, что Вторая мировая война началась с пакта Молотова-Риббентропа, для тех, кто знает историю и не пытается переписать ее в свою пользу, это абсурд и обман. Предложение президента Путина открыть засекреченные документы позволит рассматривать ситуацию объективно, а не в пользу теряющих влияние США и ЕС", - подчеркнула Гутиеррес.