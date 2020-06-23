Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобороны РФ на своем сайте открыло новый раздел, посвященный истории появления и "боевому пути" известного литературного героя Василия Теркина, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне публикует историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Теркина", - говорится в сообщении.
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
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Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
9 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
10 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
1 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
2 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
3 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
4 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
5 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
6 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
7 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
8 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
9 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
10 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
В разделе рассказывается история появления героя, а также представлены вырезки из армейских и фронтовых газет, на страницах которых он появлялся.
Кроме того, на портале можно будет узнать о мультфильмах, картинах и театральных постановок в честь Василия Теркина, а также о его братьях и товарищах ефрейторе Миномётове и бойце Иване Мухе, ополченцах Павле Большакове и Васе Гранаткин.