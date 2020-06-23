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https://ria.ru/20200623/1573334696.html
Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина
Минобороны РФ на своем сайте открыло новый раздел, посвященный истории появления и "боевому пути" известного литературного героя Василия Теркина, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T03:03
культура
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр твардовский
общество
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155326/78/1553267856_0:126:2969:1796_1400x0_80_0_0_ee96953e8f3c4fdb780cc7b77857ea36.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), александр твардовский, общество

Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина

03:00 23.06.2020 (обновлено: 03:03 23.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ОзерскийАктер театра им.Моссовета Борис Новиков в главной роли в спектакле "Василий Теркин" по поэме Александра Твардовского
Актер театра им.Моссовета Борис Новиков в главной роли в спектакле Василий Теркин по поэме Александра Твардовского
© РИА Новости / Михаил Озерский
Актер театра им.Моссовета Борис Новиков в главной роли в спектакле "Василий Теркин" по поэме Александра Твардовского. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Минобороны РФ на своем сайте открыло новый раздел, посвященный истории появления и "боевому пути" известного литературного героя Василия Теркина, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне публикует историю самого известного литературного героя-фронтовика Василия Теркина", - говорится в сообщении.
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© Министерство обороны РФВасилий Теркин
Василий Теркин
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© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФВасилий Теркин
Василий Теркин
10 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
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Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
2 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
3 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
4 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
5 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
6 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
7 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
8 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
9 из 10
Василий Теркин
© Министерство обороны РФ
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В разделе рассказывается история появления героя, а также представлены вырезки из армейских и фронтовых газет, на страницах которых он появлялся.
Кроме того, на портале можно будет узнать о мультфильмах, картинах и театральных постановок в честь Василия Теркина, а также о его братьях и товарищах ефрейторе Миномётове и бойце Иване Мухе, ополченцах Павле Большакове и Васе Гранаткин.
К.А. Вершинин (слева) в разгромленном кабинете Гитлера
10 мая, 00:0875 лет Великой Победы
Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года
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КультураВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ТвардовскийОбщество
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