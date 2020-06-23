Минобороны открыло интернет-портал в честь Василия Теркина

В разделе рассказывается история появления героя, а также представлены вырезки из армейских и фронтовых газет, на страницах которых он появлялся.

Кроме того, на портале можно будет узнать о мультфильмах, картинах и театральных постановок в честь Василия Теркина, а также о его братьях и товарищах ефрейторе Миномётове и бойце Иване Мухе, ополченцах Павле Большакове и Васе Гранаткин.