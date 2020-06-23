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В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T02:56
убийство мальчика в астраханской области
россия
поисковый отряд "лиза алерт"
следственный комитет россии (ск рф)
справедливая россия
астраханская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
убийство мальчика в астраханской области, россия, поисковый отряд "лиза алерт", следственный комитет россии (ск рф), справедливая россия, астраханская область, происшествия

В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

02:56 23.06.2020
15235
© Фото : СУСК РФ по Астраханской областиМесто обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
© Фото : СУСК РФ по Астраханской области
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
В пятницу правоохранители обнаружили тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие. В частности, они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив.
Парамонов рассказал, что в поисковом отряде до последнего отрабатывали разные версии и свидетельские показания.

"Когда прошла информация, о том, что, возможно, (ребенок.— Прим. Ред.) найден, все равно у нас было такое ощущение, что может быть это ошибка", — отметил он.

Подчеркивается, что волонтеры ни на день не прекращали поисковую операцию, надеясь найти мальчика живым.
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Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемая — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, женщина дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.
Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.
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Убийство мальчика в Астраханской областиРоссияПоисковый отряд "Лиза Алерт"Следственный комитет России (СК РФ)Справедливая РоссияАстраханская областьПроисшествия
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