В "Лиза Алерт" рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
В пятницу правоохранители обнаружили тело ребенка, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся домой под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом семья мальчика пыталась запутать следствие. В частности, они неоднократно сообщали, что видели его около дома и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив.
Парамонов рассказал, что в поисковом отряде до последнего отрабатывали разные версии и свидетельские показания.
"Когда прошла информация, о том, что, возможно, (ребенок.— Прим. Ред.) найден, все равно у нас было такое ощущение, что может быть это ошибка", — отметил он.
Подчеркивается, что волонтеры ни на день не прекращали поисковую операцию, надеясь найти мальчика живым.
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Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемая — Галина Морозова — известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, женщина дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году — на пост губернатора Астраханской области.
Ранее также сообщалось, что в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии в Астраханской области, предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.