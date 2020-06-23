Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели

"Настя плакала всю ночь. Мы за семь часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом", — рассказали Андрей и Анастасия о том, что произошло после ссоры.

"Алкоголь она не пила, она вообще веган. Ездила очень аккуратно. <…> На трассе у нее произошел воблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии, но не справилась с управлением", — отметили друзья Тропицель.