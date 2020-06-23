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Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели
Андрей и Анастасия Лебедевы в беседе с "Комсомольской правдой" рассказали подробности аварии на острове Бали, в которой погибла 18-летняя блогерша Анастасия... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T09:45
гибель россиянки на бали
анастасия тропицель
россия
бали (остров)
индонезия
происшествия
в мире
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Ладно. Скажу за остальных. Как человека - жалко, а как блогершу и легкомысленную девушку....
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7
россия
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573341668_0:287:593:621_1400x0_80_0_0_23c8ebabae4a3f88f4f1f5e126b61a47.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
гибель россиянки на бали, анастасия тропицель, россия, бали (остров), индонезия, происшествия, в мире

Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели

00:54 23.06.2020 (обновлено: 09:45 23.06.2020)
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© Фото : @nastyatropiНастя Тропицель
Настя Тропицель
© Фото : @nastyatropi
Настя Тропицель
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Андрей и Анастасия Лебедевы в беседе с "Комсомольской правдой" рассказали подробности аварии на острове Бали, в которой погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель.
Накануне в социальных сетях появилась информация, что во время поездки на мотоцикле девушка потеряла управление и врезалась в бордюр. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП. В российском посольстве в Индонезии эту информацию подтвердили.
За день до трагедии она получила сообщение от отца, с которым у нее были непростые отношения. Мужчина раскритиковал дочь за то, как она ведет свой бизнес.

"Настя плакала всю ночь. Мы за семь часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом", — рассказали Андрей и Анастасия о том, что произошло после ссоры.

Подчеркивается, что блогерша ездила на мотоцикле больше восьми недель. Она сдала на права и арендовала байк.
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
21 июня, 17:55
Появилось видео с места смертельного ДТП с 18-летней российской блогершей
"Алкоголь она не пила, она вообще веган. Ездила очень аккуратно. <…> На трассе у нее произошел воблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии, но не справилась с управлением", — отметили друзья Тропицель.
Собеседники уточнили, что в момент аварии девушка была в шлеме, который слетел с ее головы после мощного удара об асфальт.

"Голову на две части практически раскололо. Это мгновенная смерть", — заключили они.

Анастасия Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой.
Знак аварийной остановки
Вчера, 17:28
Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели 18-летней российской блогерши
10321293145
Обсудить 7
Гибель россиянки на БалиАнастасия ТропицельРоссияБали (остров)ИндонезияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Ладно. Скажу за остальных. Как человека - жалко, а как блогершу и легкомысленную девушку....
23 июня, 01:24
Валар Дахаэрис
910000
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