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Погибшая российская блогерша поссорилась с отцом за день до смерти
Восемнадцатилетняя блогерша из России Настя Тропицель накануне рассказала в Telegram-канале о ссоре с отцом. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T22:11
2020-06-21T22:12
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бали, происшествия
МОСКВА 21 июн – РИА Новости. Восемнадцатилетняя блогерша из России Настя Тропицель накануне рассказала в Telegram-канале о ссоре с отцом.
Она опубликовала скриншот сообщений в мессенджере, где мужчина пишет, что девушка "ни одно дело не доводит до конца" и призывает ее "взяться за голову".
"Твой мотоциклист тянет тебя вниз", — написал отец Тропицель.
Он добавил, что блогерша подводит мать, когда та договаривается с людьми, а Настя не выполняет свою часть работы.
"Чтобы вы понимали, у меня сейчас в жизни период выгорания, когда просто теряется мотивация и нужна поддержка и силы. И я получаю это", — написала Тропицель.
В опубликованном в Telegram-канале видео она добавила, что ей стыдно, когда подобные вещи пишет отец.
Сегодня в Instagram девушки появились сообщения о ее смерти. Как рассказали подписчики блогерши, она разбилась на мотоцикле на Бали.
Настя Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой. По ее словам, свой первый миллион она заработала в 15 лет.