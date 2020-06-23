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В Екатеринбург из Душанбе прибыл вывозной рейс с россиянами
Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами на борту прибыл из столицы Таджикистана Душанбе в Екатеринбург, сообщает онлайн-табло... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T00:34
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В Екатеринбург из Душанбе прибыл вывозной рейс с россиянами

00:34 23.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами на борту прибыл из столицы Таджикистана Душанбе в Екатеринбург, сообщает онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
Рейс прибыл в 1.56 (23.56 мск).
Ранее рейс доставил 115 пассажиров в Новосибирск, остальные 103 полетели до Екатеринбурга.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Уральские авиалинииНовосибирскДушанбеТаджикистанЕкатеринбургОбщество
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