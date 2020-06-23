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Распространение нового коронавируса
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В Совфеде прокомментировали новый этап снятия ограничений в Москве
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью RT оценил новый этап снятия ограничений в Москве. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T07:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье
валерий рязанский
совет федерации рф
сергей собянин
москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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коронавирус covid-19, россия, здоровье, валерий рязанский, совет федерации рф, сергей собянин, москва, общество

В Совфеде прокомментировали новый этап снятия ограничений в Москве

00:21 23.06.2020 (обновлено: 07:14 23.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаМосква
Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью RT оценил новый этап снятия ограничений в Москве.
"Я оцениваю это решение только с позитивной стороны. Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жесткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни", — сказал Рязанский.
Он подчеркнул, что в ситуации с распространением коронавируса следует продолжать оставаться бдительными, несмотря на снижение степени его влияния на здоровье. Также сенатор считает, что такая внимательность нужна будет людям и в будущем.
"Теперь нам надо привыкнуть к мысли, что мы должны быть более внимательны к тем процессам, к которым раньше так внимательно не относились. Я имею в виду личную гигиену, мытье овощей и фруктов, взаимоотношения на почве коллективных посиделок и так далее. То есть все нужно делать с некой степенью осторожности", — добавил он.
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Новый этап снятия ограничений

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений, связанных с распространением COVID-19. Со вторника после трехмесячного перерыва открываются кафе и рестораны. Также начнут работать фитнес-клубы, бассейны и спортзалы, а по Москве-реке будут вновь ходить речные трамваи.
Кроме того, снятие ограничений коснется и работы детских садов, библиотек и учреждений соцзащиты. Жители и гости столицы смогут использовать всю общественную инфраструктуру, включая лавочки, уличные тренажеры и качели. Помимо этого, возобновится работа турагентств, однако экскурсии по городу пока запрещены.
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Собянин подчеркнул, что снятие ограничений происходит благодаря снижению заболеваемости COVID-19. В частности, отметил он, результаты прошлой недели оказались "очень позитивными".
Тем не менее, добавил градоначальник, многие ограничения продолжают действовать. Среди них — масочный и перчаточный режим и запрет на массовые мероприятия.
Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 592 280 человек, из них 8206 умерли от заболевания, 344 416 выздоровели.
В Москве COVID-19 диагностировали у 215 014 человек, из них 3617 скончались, 136 670 поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВалерий РязанскийСовет Федерации РФСергей СобянинМоскваОбщество
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