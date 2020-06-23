В Совфеде прокомментировали новый этап снятия ограничений в Москве

"Я оцениваю это решение только с позитивной стороны. Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жесткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни", — сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что в ситуации с распространением коронавируса следует продолжать оставаться бдительными, несмотря на снижение степени его влияния на здоровье. Также сенатор считает, что такая внимательность нужна будет людям и в будущем.

"Теперь нам надо привыкнуть к мысли, что мы должны быть более внимательны к тем процессам, к которым раньше так внимательно не относились. Я имею в виду личную гигиену, мытье овощей и фруктов, взаимоотношения на почве коллективных посиделок и так далее. То есть все нужно делать с некой степенью осторожности", — добавил он.

Новый этап снятия ограничений

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил об очередном этапе отмены ограничений, связанных с распространением COVID-19. Со вторника после трехмесячного перерыва открываются кафе и рестораны. Также начнут работать фитнес-клубы, бассейны и спортзалы, а по Москве-реке будут вновь ходить речные трамваи.

Кроме того, снятие ограничений коснется и работы детских садов, библиотек и учреждений соцзащиты. Жители и гости столицы смогут использовать всю общественную инфраструктуру, включая лавочки, уличные тренажеры и качели. Помимо этого, возобновится работа турагентств, однако экскурсии по городу пока запрещены.

Собянин подчеркнул, что снятие ограничений происходит благодаря снижению заболеваемости COVID-19. В частности, отметил он, результаты прошлой недели оказались "очень позитивными".

Тем не менее, добавил градоначальник, многие ограничения продолжают действовать. Среди них — масочный и перчаточный режим и запрет на массовые мероприятия.

Всего в России за время пандемии коронавирус выявили у 592 280 человек, из них 8206 умерли от заболевания, 344 416 выздоровели.

Москве COVID-19 диагностировали у 215 014 человек, из них 3617 скончались, 136 670 поправились.