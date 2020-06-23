Vladey готовит свой главный аукцион сезона

МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Основные торги VLADEY, которые проводятся два раза в год, пройдут 27 июня, сообщает пресс-служба организатора.

Накануне серия из десяти аукционов "Все по 100 не карантине" показала возросший интерес коллекционеров к современному российскому искусству. Общий объем проданных лотов за два с половиной месяца составил более 80 миллионов рублей.

Один из топ-лотов предстоящего аукциона — картина Михаила Шварцмана "Серафим" 1972 года, выполненная в иконописной технике.

Также выставлена работа Дмитрия Плавинского "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" 2003 года — из американского периода.

© Дмитрий Плавинский Картина "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" (2003) © Дмитрий Плавинский Картина "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" (2003)

Один из лидеров неофициального искусства 1960-1970-х годов Олег Васильев представлен сразу несколькими произведениями. Его "Прогулка под дождем" была создана сразу после переезда в Нью-Йорк в 1990 году.

© Олег Васильев Картина "Прогулка под дождем" (1990) © Олег Васильев Картина "Прогулка под дождем" (1990)

В торгах принимает участие фигуративная работа переломного периода Бориса Турецкого "Продавщица в пестрых чулках". Схожая по стилю работа "Летчики" находится в экспозиции Третьяковской галереи.

© Борис Турецкий Картина "Продавщица в пестрых чулках" (1966) © Борис Турецкий Картина "Продавщица в пестрых чулках" (1966)

Гипсовые оригиналы Гриши Брускина 1989 года из серии "Рождение героя" будут впервые выставлены на российских публичных торгах. Вариации этих скульптур, созданных в 1984–1985 годах, вошли в коллекции центра Помпиду в Париже и Художественного музея Зиммерли в США.

© Фото : Vladey Статуэтки авторства Гриши Брускина из серии "Рождение героя" (1984-1985) © Фото : Vladey Статуэтки авторства Гриши Брускина из серии "Рождение героя" (1984-1985)

Еще один интересный лот — редкая ранняя работа Оскара Рабина "Адам и Ева". Она была создана в 1957 году, через год после формирования "Лианозовского кружка".

© Оскар Рабин Картина "Адам и Ева" (1957) © Оскар Рабин Картина "Адам и Ева" (1957)

В весенних торгах представлены произведения и авторитетных современных художников: Виктора Алимпиева, Сергея Браткова, Александра Бродского, Алексея Каллимы, Виктора Пивоварова, Олега Целкова, Ивана Чуйкова и их более молодых коллег по цеху: Кирилла Кто, Егора Федоричева, Александра Цикаришвили, Нестора Энгельке.

"Нам удалось собрать великолепную коллекцию лотов. Я уверен, что любой музей мира будет завидовать частным коллекционерам, участвующим в наших торгах," — считает галерист и основатель Vladey Владимир Овчаренко.