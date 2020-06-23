Vladey готовит свой главный аукцион сезона

МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Основные торги VLADEY, которые проводятся два раза в год, пройдут 27 июня, сообщает пресс-служба организатора.
Накануне серия из десяти аукционов "Все по 100 не карантине" показала возросший интерес коллекционеров к современному российскому искусству. Общий объем проданных лотов за два с половиной месяца составил более 80 миллионов рублей.
Один из топ-лотов предстоящего аукциона — картина Михаила Шварцмана "Серафим" 1972 года, выполненная в иконописной технике.
Также выставлена работа Дмитрия Плавинского "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" 2003 года — из американского периода.
© Дмитрий ПлавинскийКартина "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" (2003)
© Дмитрий Плавинский
Картина "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" (2003)
Один из лидеров неофициального искусства 1960-1970-х годов Олег Васильев представлен сразу несколькими произведениями. Его "Прогулка под дождем" была создана сразу после переезда в Нью-Йорк в 1990 году.
© Олег ВасильевКартина "Прогулка под дождем" (1990)
© Олег Васильев
Картина "Прогулка под дождем" (1990)
В торгах принимает участие фигуративная работа переломного периода Бориса Турецкого "Продавщица в пестрых чулках". Схожая по стилю работа "Летчики" находится в экспозиции Третьяковской галереи.
© Борис ТурецкийКартина "Продавщица в пестрых чулках" (1966)
© Борис Турецкий
Картина "Продавщица в пестрых чулках" (1966)
Гипсовые оригиналы Гриши Брускина 1989 года из серии "Рождение героя" будут впервые выставлены на российских публичных торгах. Вариации этих скульптур, созданных в 1984–1985 годах, вошли в коллекции центра Помпиду в Париже и Художественного музея Зиммерли в США.
Статуэтки авторства Гриши Брускина из серии "Рождение героя" (1984-1985)
Еще один интересный лот — редкая ранняя работа Оскара Рабина "Адам и Ева". Она была создана в 1957 году, через год после формирования "Лианозовского кружка".
© Оскар РабинКартина "Адам и Ева" (1957)
© Оскар Рабин
Картина "Адам и Ева" (1957)
В весенних торгах представлены произведения и авторитетных современных художников: Виктора Алимпиева, Сергея Браткова, Александра Бродского, Алексея Каллимы, Виктора Пивоварова, Олега Целкова, Ивана Чуйкова и их более молодых коллег по цеху: Кирилла Кто, Егора Федоричева, Александра Цикаришвили, Нестора Энгельке.
"Нам удалось собрать великолепную коллекцию лотов. Я уверен, что любой музей мира будет завидовать частным коллекционерам, участвующим в наших торгах," — считает галерист и основатель Vladey Владимир Овчаренко.
Аукцион будет проходить 27 июня онлайн и по телефону. С каталогом можно ознакомиться по ссылке.