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https://ria.ru/20200623/1573327821.html
Vladey готовит свой главный аукцион сезона
Основные торги VLADEY, которые проводятся два раза в год, пройдут 27 июня, сообщает пресс-служба организатора. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573326905_0:132:1072:735_1400x0_80_0_0_197cc54335e590abb34f9ac4d6cc42a8.jpg
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353
60
новости культуры, олег васильев, музеи, олег целков, сергей братков, нью-йорк (город), сша, париж

Vladey готовит свой главный аукцион сезона

10:25 23.06.2020
80
© Михаил Шварцман Картина "Серафим" (1973)
Картина Серафим (1973)
© Михаил Шварцман
МОСКВА, 23 июня – РИА Новости. Основные торги VLADEY, которые проводятся два раза в год, пройдут 27 июня, сообщает пресс-служба организатора.
Накануне серия из десяти аукционов "Все по 100 не карантине" показала возросший интерес коллекционеров к современному российскому искусству. Общий объем проданных лотов за два с половиной месяца составил более 80 миллионов рублей.
Один из топ-лотов предстоящего аукциона — картина Михаила Шварцмана "Серафим" 1972 года, выполненная в иконописной технике.
Также выставлена работа Дмитрия Плавинского "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" 2003 года — из американского периода.
© Дмитрий ПлавинскийКартина "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" (2003)
Картина Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона (2003)
© Дмитрий Плавинский
Картина "Апокалипсис 11 сентября 2001. Падение Нового Вавилона" (2003)
Один из лидеров неофициального искусства 1960-1970-х годов Олег Васильев представлен сразу несколькими произведениями. Его "Прогулка под дождем" была создана сразу после переезда в Нью-Йорк в 1990 году.
© Олег ВасильевКартина "Прогулка под дождем" (1990)
Картина Прогулка под дождем (1990)
© Олег Васильев
Картина "Прогулка под дождем" (1990)
В торгах принимает участие фигуративная работа переломного периода Бориса Турецкого "Продавщица в пестрых чулках". Схожая по стилю работа "Летчики" находится в экспозиции Третьяковской галереи.
© Борис ТурецкийКартина "Продавщица в пестрых чулках" (1966)
Картина Продавщица в пестрых чулках (1966)
© Борис Турецкий
Картина "Продавщица в пестрых чулках" (1966)
Гипсовые оригиналы Гриши Брускина 1989 года из серии "Рождение героя" будут впервые выставлены на российских публичных торгах. Вариации этих скульптур, созданных в 1984–1985 годах, вошли в коллекции центра Помпиду в Париже и Художественного музея Зиммерли в США.
© Фото : VladeyСтатуэтки авторства Гриши Брускина из серии "Рождение героя" (1984-1985)
Статуэтки авторства Гриши Брускина из серии Рождение героя (1984-1985)
© Фото : Vladey
Статуэтки авторства Гриши Брускина из серии "Рождение героя" (1984-1985)
Еще один интересный лот — редкая ранняя работа Оскара Рабина "Адам и Ева". Она была создана в 1957 году, через год после формирования "Лианозовского кружка".
© Оскар РабинКартина "Адам и Ева" (1957)
Картина Адам и Ева (1957)
© Оскар Рабин
Картина "Адам и Ева" (1957)
В весенних торгах представлены произведения и авторитетных современных художников: Виктора Алимпиева, Сергея Браткова, Александра Бродского, Алексея Каллимы, Виктора Пивоварова, Олега Целкова, Ивана Чуйкова и их более молодых коллег по цеху: Кирилла Кто, Егора Федоричева, Александра Цикаришвили, Нестора Энгельке.
"Нам удалось собрать великолепную коллекцию лотов. Я уверен, что любой музей мира будет завидовать частным коллекционерам, участвующим в наших торгах," — считает галерист и основатель Vladey Владимир Овчаренко.
Аукцион будет проходить 27 июня онлайн и по телефону. С каталогом можно ознакомиться по ссылке.
Писатель Борис Акунин
18 мая, 14:48Культура
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КультураНовости культурыОлег ВасильевМузеиОлег ЦелковСергей БратковНью-Йорк (город)СШАПариж
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