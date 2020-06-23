Биография Валерия Меладзе

Окончил музыкальную школу по классу фортепиано.

В студенческие годы Валерий Меладзе был солистом институтского ансамбля "Апрель", в котором играл на клавишных и занимался аранжировкой его старший брат Константин.

В 1989 году братья вошли в группу "Диалог", исполнявшую музыку в арт-рок стилистике, где Валерий Меладзе стал солистом.

В 1991 году на фирме "Мелодия" вышла пластинка ансамбля под названием "Посредине мира" (музыка Кима Брейтбурга, Константина Меладзе, солист Валерий Меладзе, слова Арсения Тарковского). В 1993 году в Германии фирма Solo florentin выпустила альбом "Осенний крик ястреба".

В 1993 году братья Меладзе покинули "Диалог" и занялись сольными проектами. С этого времени Валерий Меладзе исполняет песни Константина Меладзе, который является автором текстов, музыки и аранжировок.

В 1993 году в Киеве (Украина) на фестивале цветов "Роксолана" состоялся сольный дебют Меладзе. Там же произошла встреча певца с продюсером Евгением Фридляндом, закончившаяся заключением контракта. В течение года велась работа над записью первого сольного альбома, в котором участвовала группа "Мистикана".

Первым хитом Валерия Меладзе стал романс "Не тревожь мне душу, скрипка", благодаря которому певца назвали "Открытием 1994 года".

В начале 1995 года вышел альбом "Сэра" с 14 песнями, написанными Константином Меладзе, ставший бестселлером. Успеху альбома способствовали четыре видеоклипа на песни "Не тревожь мне душу, скрипка", "Сэра", "Посредине лета", и "Ночь накануне Рождества".

В 1996 году вышел второй альбом Валерия Меладзе "Последний романтик" и два видеоклипа на песни "Как ты красива сегодня" и "Девушки из высшего общества".

В 1998 году Меладзе выпустил альбом "Самба белого мотылька", в 1999 году – альбом "Все так и было". Песни "Мечта" и "Рассветная", на которые режиссером Джаником Файзиевым были сняты клипы, снискали популярность, заняв верхние строчки отечественных хит-листов.

В 2002 году в поддержку нового альбома "Настоящее" в Кремлевском дворце прошло сольное выступление Валерия Меладзе. Следующий альбом певца с названием "Нега" вышел в свет в декабре 2003 года.

В ноябре 2005 года в Кремлевском дворце прошли сольные концерты Валерия Меладзе под названием "Океан".

Большой успех принесла Валерию Меладзе совместная работа с группой "ВИА Гра", продюсером которой стал его брат Константин. Песни "Океан и три реки" и "Притяженья больше нет" и их клипы заняли первые места телевизионных музыкальных хит-парадов.

В 2004, 2005 и 2006 годах Валерий Меладзе был признан лучшим исполнителем года (по версии Национальной музыкальной премии Муз-ТВ), а его тандем с группой "ВИА Гра" – лучшим дуэтом года (по версии Национальной музыкальной премии Муз-ТВ и премии Russian Music Awards 2004).

В ноябре 2008 года в спорткомплексе "Олимпийский" прошел концерт Валерия Меладзе в поддержку альбома "Вопреки".

В ноябре 2011 года состоялся его большой сольный концерт "Небеса" в концертном зале Москвы Crocus City Hall.

В 2015 году Валерий и Константин Меладзе записали дуэт с песней "Мой брат". В этом же году юбилейный концерт братьев Меладзе "Полста" прошел в Государственном Кремлевском дворце. В декабре 2015 года состоялся релиз альбома Валерия и Константина Меладзе "Полста" на виниле. В 2016 году выпущена видеоверсия концерта на канале Meladze Music в YouTube, а также электронная версия концерта в iTunes.

В 2020 году Меладзе принял участие в большом концерте "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!" в поддержку медиков, борющимся с эпидемией коронавируса.

На телевидении Меладзе был продюсером проекта "Фабрика звезд" и ведущим проекта "Битва хоров".

Меладзе снимался в музыкальных фильмах "Умереть от счастья и любви" (1996), "Старые песни о главном" (1997, 1998, 2001), "Женское счастье" (2001), "Золушка" (2002), "Сорочинская ярмарка" (2004), "Звездные каникулы" (2006), "Королевство кривых зеркал" (2007), "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее" (2007), а также комедиях "Тариф новогодний" (2008), "Дед Мороз всегда звонит трижды" (2011), "Веселые ребята;)" (2014). Принимал участие в озвучивании мультфильма "Незнайка на Луне" ( 1997 ).

Валерий Меладзе был удостоен различных наград. В 2006 году ему было присвоено звание Заслуженный артист РФ.

В 2008 году он стал народным артистом Чеченской республики.

Певец является многократным лауреатом премий "Овация", "Муз-ТВ", RU.TV, "Песня года", "Золотой граммофони других музыкальных наград.

Валерий Меладзе женат на вокалистке Альбине Джанабаевой. У пары два сына