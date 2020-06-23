Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200623/1573298290.html
Биография Валерия Меладзе
Российский певец Валерий (Валериан) Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в грузинском городе Батуми в семье инженеров. РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T04:40
валерий меладзе
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/54836/11/548361190_0:262:2628:1740_1400x0_80_0_0_68eaad6640f4c494f5c74603cb1eade4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/54836/11/548361190_0:262:2628:1740_1400x0_80_0_0_68eaad6640f4c494f5c74603cb1eade4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/54836/11/548361190_0:15:2628:1986_1400x0_80_0_0_204efb2bb3064367689edf258de58bf4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/54836/11/548361190_315:0:2315:2000_1400x0_80_0_0_b51119c4c62574b33adee81d5d9e3e7d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий меладзе, справки

Биография Валерия Меладзе

04:40 23.06.2020
116
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВалерий Меладзе
Валерий Меладзе
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Российский певец Валерий (Валериан) Шотаевич Меладзе родился 23 июня 1965 года в грузинском городе Батуми в семье инженеров.
Окончил музыкальную школу по классу фортепиано.
Высшее образование получил в Николаевском кораблестроительном институте (ныне Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Украина).
В студенческие годы Валерий Меладзе был солистом институтского ансамбля "Апрель", в котором играл на клавишных и занимался аранжировкой его старший брат Константин.
В 1989 году братья вошли в группу "Диалог", исполнявшую музыку в арт-рок стилистике, где Валерий Меладзе стал солистом.
В 1991 году на фирме "Мелодия" вышла пластинка ансамбля под названием "Посредине мира" (музыка Кима Брейтбурга, Константина Меладзе, солист Валерий Меладзе, слова Арсения Тарковского). В 1993 году в Германии фирма Solo florentin выпустила альбом "Осенний крик ястреба".
В 1993 году братья Меладзе покинули "Диалог" и занялись сольными проектами. С этого времени Валерий Меладзе исполняет песни Константина Меладзе, который является автором текстов, музыки и аранжировок.
В 1993 году в Киеве (Украина) на фестивале цветов "Роксолана" состоялся сольный дебют Меладзе. Там же произошла встреча певца с продюсером Евгением Фридляндом, закончившаяся заключением контракта. В течение года велась работа над записью первого сольного альбома, в котором участвовала группа "Мистикана".
Первым хитом Валерия Меладзе стал романс "Не тревожь мне душу, скрипка", благодаря которому певца назвали "Открытием 1994 года".
В начале 1995 года вышел альбом "Сэра" с 14 песнями, написанными Константином Меладзе, ставший бестселлером. Успеху альбома способствовали четыре видеоклипа на песни "Не тревожь мне душу, скрипка", "Сэра", "Посредине лета", и "Ночь накануне Рождества".
В 1996 году вышел второй альбом Валерия Меладзе "Последний романтик" и два видеоклипа на песни "Как ты красива сегодня" и "Девушки из высшего общества".
В 1998 году Меладзе выпустил альбом "Самба белого мотылька", в 1999 году – альбом "Все так и было". Песни "Мечта" и "Рассветная", на которые режиссером Джаником Файзиевым были сняты клипы, снискали популярность, заняв верхние строчки отечественных хит-листов.
В 2002 году в поддержку нового альбома "Настоящее" в Кремлевском дворце прошло сольное выступление Валерия Меладзе. Следующий альбом певца с названием "Нега" вышел в свет в декабре 2003 года.
В ноябре 2005 года в Кремлевском дворце прошли сольные концерты Валерия Меладзе под названием "Океан".
Большой успех принесла Валерию Меладзе совместная работа с группой "ВИА Гра", продюсером которой стал его брат Константин. Песни "Океан и три реки" и "Притяженья больше нет" и их клипы заняли первые места телевизионных музыкальных хит-парадов.
В 2004, 2005 и 2006 годах Валерий Меладзе был признан лучшим исполнителем года (по версии Национальной музыкальной премии Муз-ТВ), а его тандем с группой "ВИА Гра" – лучшим дуэтом года (по версии Национальной музыкальной премии Муз-ТВ и премии Russian Music Awards 2004).
В ноябре 2008 года в спорткомплексе "Олимпийский" прошел концерт Валерия Меладзе в поддержку альбома "Вопреки".
В ноябре 2011 года состоялся его большой сольный концерт "Небеса" в концертном зале Москвы Crocus City Hall.
В 2015 году Валерий и Константин Меладзе записали дуэт с песней "Мой брат". В этом же году юбилейный концерт братьев Меладзе "Полста" прошел в Государственном Кремлевском дворце. В декабре 2015 года состоялся релиз альбома Валерия и Константина Меладзе "Полста" на виниле. В 2016 году выпущена видеоверсия концерта на канале Meladze Music в YouTube, а также электронная версия концерта в iTunes.
Среди записей певца последних лет – дуэт с артистом лейбла Black Star Мот "Сколько лет", песня "Чего ты хочешь от меня?".
Его дуэт с Мот был отмечен премией RU.TV-2019, а песня "Чего ты хочешь от меня" получила премию "Золотой граммофон".
В 2020 году Меладзе принял участие в большом концерте "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!" в поддержку медиков, борющимся с эпидемией коронавируса.
На телевидении Меладзе был продюсером проекта "Фабрика звезд" и ведущим проекта "Битва хоров".
С 2017 года выступает наставником в проекте "Голос. Дети".
Меладзе снимался в музыкальных фильмах "Умереть от счастья и любви" (1996), "Старые песни о главном" (1997, 1998, 2001), "Женское счастье" (2001), "Золушка" (2002), "Сорочинская ярмарка" (2004), "Звездные каникулы" (2006), "Королевство кривых зеркал" (2007), "Очень новогоднее кино, или Ночь в музее" (2007), а также комедиях "Тариф новогодний" (2008), "Дед Мороз всегда звонит трижды" (2011), "Веселые ребята;)" (2014). Принимал участие в озвучивании мультфильма "Незнайка на Луне" (1997).
Валерий Меладзе был удостоен различных наград. В 2006 году ему было присвоено звание Заслуженный артист РФ.
В 2008 году он стал народным артистом Чеченской республики.
Певец является многократным лауреатом премий "Овация", "Муз-ТВ", RU.TV, "Песня года", "Золотой граммофони других музыкальных наград.
Валерий Меладзе женат на вокалистке Альбине Джанабаевой. У пары два сына.
Его первой супругой была Ирина Меладзе. От этого союза у певца три дочери.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
Валерий МеладзеСправки
Рекомендуем
Дезинфекция на открытой площадке ежегодного российского книжного фестиваля на Красной площади
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
Тест на коронавирус
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 310
На границе Северной и Южной Кореи
КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
Врио начальника ОМВД России по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков
Подозреваемому в госизмене экс-полицейскому грозит до 20 лет колонии
Статуя Фемиды
Случаи возбуждения уголовных дел о госизмене в России в 2018-2020 годах
Советник генерального директора холдинга Технодинамика Сергей Хурсевич
Сергей Хурсевич: шахтные и подводные парашюты делает только Россия
Кот Кекс-Джексон-Медвежонок
Кот и закон: юристы объяснили необходимость регистрации домашних животных
Главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц
Игорь Хамиц: космический "Орел" сможет не только летать, но и плавать
Нерехта
 Сокровища старинной Нерехты. Что обязательно нужно увидеть
Сериал Сирена
Русалки — новые вампиры. Зачем смотреть сериал "Сирена"
Патрульные катера MKVI
Ненашев объяснил, для чего Украина закупила американские катера
На участке границы Украины с Россией
На Украине оценили шансы на победу в случае войны с Россией
Пассажирский самолет в небе
Во вторник россияне вернутся на родину из Узбекистана, Армении и Ирана
Вид на Исторический музей и Кремль с крыши отеля The Ritz-Carlton в Москве
В Москве открываются фитнес-клубы, детские сады, рестораны и кафе
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Актер из "Универа" прокомментировал развод Асмус и Харламова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:11В Армении число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу
10:09Эксперты заявили об опасности постановления о пакте Молотова-Риббентропа
10:08В Липецкой области число случаев COVID-19 приблизилось к 3,5 тысячи
10:05В Самаре провели парад у дома 93-летнего кавалера медалей "За отвагу"
10:04Болтон рассказал о желании Трампа выйти из НАТО
10:04Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3
09:56В трех районах Красноярского края отменили режим ЧС из-за паводков
09:53В Псковской области будут дезинфицировать одежду в магазинах
09:51В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
09:51"Туполев" разрабатывает беспилотники для Вооруженных сил
09:48В ОП рассказали о регистрации наблюдателей на голосование по Конституции
09:46Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
09:46Россия опустилась на 14 место в мире по числу смертей от COVID-19
09:42В России хотят увеличить размер пенсии по старости
09:42Президент Казахстана оценил ситуацию с COVID-19 в стране
09:40В семи районах Сербии ввели режим ЧС из-за разлива рек
09:39В Челябинской области завели дело после массового отключения воды
09:38Болтон рассказал, почему США начали действовать против Венесуэлы
09:35В Москве закроют четыре станции красной ветки метро
09:35На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 38 074
Лента новостейМолния