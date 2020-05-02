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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-02T14:56
https://ria.ru/20200502/1570895666.html
Первый канал покажет концерт в поддержку врачей
https://cdn21.img.ria.ru/images/150063/21/1500632120_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_8298d1b2ca63718ab85f298ac19364ed.jpg
РИА Новости

Первый канал покажет концерт в поддержку врачей

14:56 02.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Первый канал и Vision Media Center проведут большой концерт "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!" в поддержку медиков, борющимся с эпидемией коронавируса.
Концерт-акцию с участием популярных российских артистов и музыкантов покажут 3 мая в 22.00 на Первом канале. На мероприятии выступят Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Евгений Миронов и Петр Дранга, Полина Гагарина, Валерия, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и многие другие.
Участники концерта "в домашней обстановке поддержат врачей песнями и искренними словами, аплодируя всему медицинскому персоналу, который сегодня в усиленном режиме круглосуточно спасает жизни в борьбе с коронавирусом COVID-19", сообщает РФПИ.
"РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию коронавирусу и оказывает поддержку тем, кто своими действиями формирует основу для успеха в этой борьбе. В знак глубочайшей признательности мы приняли участие в организации концерта, который будет показан в эфире Первого (канала) и в ходе которого российские звезды вместе со всей страной громкими и искренними аплодисментами поддержат врачей, медсестер и студентов-медиков, ведущих борьбу с пандемией", — цитирует фонд слова генерального директора Кирилла Дмитриева.
РФПИ реализует ряд ключевых инициатив в области борьбы с коронавирусом. В частности, в марте 2020 года РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, членами которого являются также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".
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Распространение нового коронавирусаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийПервый канал (телеканал)
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