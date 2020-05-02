Первый канал покажет концерт в поддержку врачей

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Первый канал и Vision Media Center проведут большой концерт "Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!" в поддержку медиков, борющимся с эпидемией коронавируса.

Концерт-акцию с участием популярных российских артистов и музыкантов покажут 3 мая в 22.00 на Первом канале. На мероприятии выступят Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Евгений Миронов и Петр Дранга, Полина Гагарина, Валерия, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и многие другие.

Участники концерта "в домашней обстановке поддержат врачей песнями и искренними словами, аплодируя всему медицинскому персоналу, который сегодня в усиленном режиме круглосуточно спасает жизни в борьбе с коронавирусом COVID-19", сообщает РФПИ.

"РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию коронавирусу и оказывает поддержку тем, кто своими действиями формирует основу для успеха в этой борьбе. В знак глубочайшей признательности мы приняли участие в организации концерта, который будет показан в эфире Первого (канала) и в ходе которого российские звезды вместе со всей страной громкими и искренними аплодисментами поддержат врачей, медсестер и студентов-медиков, ведущих борьбу с пандемией", — цитирует фонд слова генерального директора Кирилла Дмитриева.