https://ria.ru/20200623/1573286681.html
Туристы рассказали, готовы ли носить маски и перчатки в самолете и поезде
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, опасаются ли за свое здоровье, планируя поездки, и как относятся к требованию носить маски в поездах и... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T10:30
2020-06-23T10:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, опасаются ли за свое здоровье, планируя поездки, и как относятся к требованию носить маски в поездах и самолетах, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что почти половина (45 процентов) из них считают, что поездки еще угрожают здоровью. Они с понимание относятся к мерам предосторожности.
Из-за этого треть (35 процентов) согласны отправиться в отпуск только на личном транспорте.
Большинство респондентов готовы соблюдать меры санитарно-эпидемиологического режима в самолете и поезде — об этом заявили 79 процентов респондентов. Они не против провести путь в средствах защиты, хотя каждый второй (53 процента) отмечают, что это довольно сложно и неудобно.
При этом 91 процент опрошенных заявили, что если перевозчики требуют соблюдать меры предосторожности, то они сами должны предоставлять им маски и перчатки.