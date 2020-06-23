Туристы рассказали, готовы ли носить маски и перчатки в самолете и поезде

Пассажиры, прибывшие рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка, выходят из зоны таможенного контроля в терминале F Международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, опасаются ли за свое здоровье, планируя поездки, и как относятся к требованию носить маски в поездах и самолетах, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что почти половина (45 процентов) из них считают, что поездки еще угрожают здоровью. Они с понимание относятся к мерам предосторожности.

Из-за этого треть (35 процентов) согласны отправиться в отпуск только на личном транспорте.

Большинство респондентов готовы соблюдать меры санитарно-эпидемиологического режима в самолете и поезде — об этом заявили 79 процентов респондентов. Они не против провести путь в средствах защиты, хотя каждый второй (53 процента) отмечают, что это довольно сложно и неудобно.