"Роскосмос" определил районы для посадки нового корабля "Орел"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Несколько районов на территории России определены для посадки нового пилотируемого корабля " Несколько районов на территории России определены для посадки нового пилотируемого корабля " Орёл " при возвращении с Луны и Международной космической станции , сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке корабля Игорь Хамиц.

"Предварительно проведен анализ и определен ряд районов посадки корабля южнее широты 51,6 градуса на территории России. Сформированы исходные данные по требованиям к этим районам", - сказал он.

По его словам, конкретные районы посадки будут выбраны в рамках опытно-конструкторской работы, которая начнётся с середины 2020 года.

В марте в материалах " Роскосмоса " на сайте госзакупок сообщалось, что планируется выбрать четыре района на территории России для приземления "Орла" в рамках эскизного проекта, на разработку которого до 15 ноября 2020 года намечается потратить 102,7 миллиона рублей.

В материалах говорилось, что районы посадки должны находиться над уровнем моря не более 500 метров в безлюдной, безлесной и равнинной местности, без больших рек, водоемов, непроходимых болот и опасных сооружений.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орёл" состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.