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"Роскосмос" определил районы для посадки нового корабля "Орел"
Несколько районов на территории России определены для посадки нового пилотируемого корабля "Орёл" при возвращении с Луны и Международной космической станции,... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:16
орел (пилотируемый транспортный корабль)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
орел (пилотируемый транспортный корабль), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

"Роскосмос" определил районы для посадки нового корабля "Орел"

23:16 22.06.2020
1107
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Несколько районов на территории России определены для посадки нового пилотируемого корабля "Орёл" при возвращении с Луны и Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке корабля Игорь Хамиц.
"Предварительно проведен анализ и определен ряд районов посадки корабля южнее широты 51,6 градуса на территории России. Сформированы исходные данные по требованиям к этим районам", - сказал он.
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По его словам, конкретные районы посадки будут выбраны в рамках опытно-конструкторской работы, которая начнётся с середины 2020 года.
В марте в материалах "Роскосмоса" на сайте госзакупок сообщалось, что планируется выбрать четыре района на территории России для приземления "Орла" в рамках эскизного проекта, на разработку которого до 15 ноября 2020 года намечается потратить 102,7 миллиона рублей.
В материалах говорилось, что районы посадки должны находиться над уровнем моря не более 500 метров в безлюдной, безлесной и равнинной местности, без больших рек, водоемов, непроходимых болот и опасных сооружений.
Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орёл" состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облёт на нём Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на её поверхность.
Полный текст интервью читайте на Ria.ru.
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Орел (пилотируемый транспортный корабль)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
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