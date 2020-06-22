Игорь Хамиц: космический "Орел" сможет не только летать, но и плавать

Россия с 2009 года разрабатывает новый космический корабль, главная цель которого — доставить российских космонавтов к Луне. Первый беспилотный полет "Орла", а именно такое название получил корабль, запланирован на 2023 год. В 2025 году он должен впервые стартовать с людьми, а в 2029, как сообщалось ранее, отвезти первых космонавтов на окололунную орбиту. Времени до начала полетов остается не так много. О том, в каком состоянии находится разработка корабля, сколько продлятся его летные испытания, найдется ли в нем место композитам, и о том, что "Орел" в воде не тонет, в интервью РИА Новости рассказал главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.

— На днях вас утвердили главным конструктором нового корабля. Расскажите, в каком состоянии сейчас находится корабль "Орел"?

© Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел" © Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел"

— В настоящее время завершается выпуск рабочей конструкторской документации, параллельно идет изготовление и отработка отдельных корпусных элементов, приборов и узлов корабля. Недавно, например, протестировали новое канатно-спусковое устройство для него. Конечно, темпы работы надо максимально возможно ускорять: у нас есть задача по запуску в 2023 году данного корабля с космодрома Восточный в беспилотном варианте, а в 2025 году – уже с космонавтами на борту. При этом производственный цикл никто не отменял, нам необходимо провести полноценную экспериментальную отработку изделия. Без этого ни о каком пилотируемом запуске речь, конечно, не пойдет. Нельзя рисковать людьми.

— Первый корабль будет укомплектован всеми системами серийного корабля или будет макетом?

— Исходим из того, что во время первого пуска "Орел" будет укомплектован штатными системами. Более того, мы с коллегами рассматриваем возможность установки дополнительного исследовательского оборудования. Это позволит значительно расширить базу экспериментальных данных для моделирования возврата пилотируемого корабля после лунных миссий.

© Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел" © Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел"

— Какой в итоге будет корпус у "Орла" — алюминиевый или композитный? Если композитный, то где он будет производиться, раз построенный в Германии в свое время цех теперь не может поставлять корпуса в Россию из-за санкций?

— Мне не очень бы хотелось углубляться тему поставщиков, это достаточно больной вопрос, причем не только для космической отрасли. Я могу сказать только, что корпус двигательного отсека будет выполнен из композитных материалов. Корпус жилого отсека возвращаемого аппарата корабля будет сделан из металла.

— Пуски корабля как на орбиту, так и к Луне планируются с космодрома Восточный. Каким образом планируется перевозить корпус корабля на космодром? В какие вагоны или самолеты он помещается?

— Отсеки корабля будут транспортироваться к месту его пуска, то есть на космодром Восточный, раздельно, а затем специалисты будут заниматься их сборкой. В плане доставки есть различные варианты: как по железной дороге в контейнерах на платформе, так и транспортными самолетами Ан-124-100. Последний вариант позволяет доставить груз быстрее, на платформе его везти дольше. Выбирать какой-то вариант будем в зависимости от обстоятельств.

© Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел" © Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел"

— Насколько завершена адаптация "Орла" под ракету тяжелого класса "Ангара" и "Ангары" под "Орла"?

— Работы по увязке корабля с названной вами ракетой ведутся. Эскизный проект по созданию космического комплекса "Ангара" – перспективный транспортный корабль "Орел", в рамках которого проводятся работы по интеграции ракеты-носителя с кораблем, должны закончиться в первой половине 2021 года.

— Планируется ли пуск "Орла" на "Ангаре" для испытания системы аварийного спасения?

— Обязательно. Без этого о полноценном введении корабля в эксплуатацию не может быть и речи.

— Трасса выведения на орбиту простирается над Тихим океаном. Как решается вопрос с поиском и спасением экипажа "Орла" в случае их приводнения? Как долго и при каком волнении океана корабль сможет сохранять положительную плавучесть?

— Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов. Работы по созданию комплекса поиска и спасения космонавтов будут проводиться в рамках упомянутого выше эскизного проекта.

© Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел" © Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел"

— "Орел" предназначен для полетов к Луне. Но для высадки на поверхность Луны потребуется взлетно-посадочный модуль. Ведется ли разработка такого аппарата?

— Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом.

— Каков сейчас план летных испытаний "Орла"? Сколько пусков потребуется для завершения испытаний всех систем?

— Для проведения испытаний предусматривается изготовление ряда полноразмерных макетов перспективного транспортного корабля и его составных частей. По программе запланировано проведение трех пусков на околоземную орбиту.

— Имеется ли какая-то программа дальнейших полетов после завершения испытаний (речь о штатных полетах к МКС или иной станции, полетах на Луну)?

— В соответствии с техническим заданием, перспективный транспортный корабль разрабатывается для полетов на околоземную и на орбиту Луны. Полеты на околоземную орбиту будут осуществляться на "Ангаре". Для полетов на орбиту Луны разрабатывается ракета сверхтяжелого класса. Программа полетов на окололунную орбиту будет предусмотрена установленным порядком Федеральной космической программой после 2025 года. Работы по ее формированию уже ведутся нашими специалистами и специалистами "Роскосмоса".

© Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел" © Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел"

— Будет ли "Орел" адаптирован к ракете "Союз-5", на которой его планировали запускать еще в прошлом году?

— Технически данный вопрос прорабатывался, но окончательное решение по запуску перспективного транспортного корабля в космос доверили "Ангаре". "Союз-5" — это, если хотите, более коммерческий носитель для выведения различных типов полезной нагрузки. Но не пилотируемых кораблей.

— Выбраны ли конкретные штатные районы посадок для "Орла"?

— Предварительно проведен анализ и определен ряд районов посадки корабля южнее широты 51,6 градусов на территории России. Сформированы исходные данные по требованиям к этим районам. Выбор конкретных районов посадки возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля будет осуществлен в рамках соответствующей опытно-конструкторской работы. Рассчитываю, что она начнется с середины этого года.

© Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел" © Пресс-служба "Роскосмоса" Космический корабль "Орел"

— Из скольких человек будет состоять экипаж "Орла" при полете к МКС и Луне?

— Штатный состав экипажа корабля "Орел" составляет четыре человека. При этом имеется возможность доустановки в жилом отсеке возвращаемого аппарата дополнительно двух кресел типа "Казбек", которые используются в кораблях серии "Союз", для возвращения со стации экипажа из шести человек. То есть, опять же, в зависимости от стоящей задачи мы имеем пространство для маневра без каких-то серьезных переделок.

— Максимальная длительность полета "Орла" на МКС и на лунной орбите?

— Согласно нашим расчетам, "Орел" может находиться в составе околоземной орбитальной стации до одного года, а в случае полета к Луне и с учетом стыковки с окололунной орбитальной станцией – до 180 суток.

— Какая защита от радиации предусмотрена на "Орле" при полете к Луне и на окололунной орбите?

— Все это обеспечивается конструкцией корпуса жилого отсека корабля и тепловой защитой возвращаемого аппарата. Кроме того, защиты экипажа от радиации также применяются элементы приборного и агрегатного состава бортовых систем корабля.

— В процентном отношении сколько систем получит "Орел" от "Союза"?

— В составе бортовой аппаратуры "Орла" системы "Союза" точно не планируется использовать.

— Определенность со схемой посадки есть: парашютная плюс двигатели мягкой посадки или выдвигающиеся опоры?

— Возвращаемый аппарат "Орел" оснащается парашютно-реактивными средствами приземления. При этом мягкое касание поверхности Земли возвращаемым аппаратом будет обеспечиваться с помощью посадочного устройства, состоящего из четырех опор.

— Сможет ли "Орлом" управлять один человек?