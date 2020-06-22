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В новом российском корабле "Орел" не будут использовать системы "Союза"
Новый российский космический корабль "Орел" получит только новые системы, никакой аппаратуры, применяемой в кораблях "Союз", в нем не будет, рассказал в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:08
орел (пилотируемый транспортный корабль)
космос - риа наука
союз
сергей королев
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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орел (пилотируемый транспортный корабль), космос - риа наука, союз, сергей королев

В новом российском корабле "Орел" не будут использовать системы "Союза"

23:08 22.06.2020
971
© Пресс-служба "Роскосмоса"Космический корабль "Орел"
Космический корабль Орел
© Пресс-служба "Роскосмоса"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Орел" получит только новые системы, никакой аппаратуры, применяемой в кораблях "Союз", в нем не будет, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.
"В составе бортовой аппаратуры "Орла" системы "Союза" точно не планируется использовать", - сказал он.
Корабль "Орел" разрабатывается с 2009 года. Он создаётся в первую очередь для полетов к Луне, а полеты к орбитальным станциям рассматриваются для тестирования его систем.
В настоящее время Россия использует для организации пилотируемых полетов на орбиту космические корабли "Союз". Они разрабатывались еще при конструкторе Сергее Королеве, хотя с тех пор многократно модернизировались.
Полный текст интервью читайте на Ria.ru.
Космический корабль Орел
Вчера, 21:45
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"
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Орел (пилотируемый транспортный корабль)Космос - РИА НаукаСоюзСергей Королев
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