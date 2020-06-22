В новом российском корабле "Орел" не будут использовать системы "Союза"

"В составе бортовой аппаратуры "Орла" системы "Союза" точно не планируется использовать", - сказал он.

Корабль "Орел" разрабатывается с 2009 года. Он создаётся в первую очередь для полетов к Луне, а полеты к орбитальным станциям рассматриваются для тестирования его систем.