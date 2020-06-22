https://ria.ru/20200622/1573331897.html
В новом российском корабле "Орел" не будут использовать системы "Союза"
Новый российский космический корабль "Орел" получит только новые системы, никакой аппаратуры, применяемой в кораблях "Союз", в нем не будет, рассказал в... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:08
2020-06-22T23:08
орел (пилотируемый транспортный корабль)
космос - риа наука
союз
сергей королев
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https://ria.ru/20200622/1573330314.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330181_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_00f84253d5b5d1da3da60861455112f1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел (пилотируемый транспортный корабль), космос - риа наука, союз, сергей королев