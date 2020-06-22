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Президент Сербии примет участие в параде Победы в Москве
Президент Сербии Александр Вучич 23-24 июня посетит Россию, где будет присутствовать на параде Победы и где ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:37
россия
александр вучич
парад победы
владимир путин
москва
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, александр вучич, парад победы, владимир путин, москва, сербия, в мире

Президент Сербии примет участие в параде Победы в Москве

22:37 22.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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БЕЛГРАД, 22 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич 23-24 июня посетит Россию, где будет присутствовать на параде Победы и где ожидается его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила администрация сербского лидера.
"Президент Республики Сербии Александр Вучич будет находиться в Москве 23-24 июня 2020 года с двухдневным визитом, в ходе которого проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном параде в связи с празднованием 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне", - заявила администрация Вучича.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 19:43
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Сербии и член президиума БиГ от сербов Милорад Додик ранее подтвердили свое присутствие на параде Победы в Москве. Минобороны Сербии отправило 75 гвардейцев для торжественного прохода по Красной площади. Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица также приедет на парад Победы в Москву 24 июня по официальному приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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РоссияАлександр ВучичПарад ПобедыВладимир ПутинМоскваСербияВ мире
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