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Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну
Россия приступила к разработке схемы первой в своей истории миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность, сообщил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:38
орел (пилотируемый транспортный корабль)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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https://ria.ru/20200622/1573330314.html
https://ria.ru/20191210/1562191986.html
Я помогу. План действий: поставили ракету вертикально, загрузили топливо, воду, еду, воздух. Взлетели, долетели до Луны, прилунились, высадились, погуляли по поверхности, набрали лунных камней, сфотались с флагом и вернулись обратно. Не, а зачем так пафосно рассказывать о новом корабле, его возможностях и о разработке схемы миссии, которая свершится аж через десять лет??? Ну Маск понятно - там частный капитал, акции-шмакции, бизнес и всё такое. Но Роскосмос?!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569732797_0:58:3072:1786_1400x0_80_0_0_1b89ddec40e49429c36f6eaa56d95d5c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орел (пилотируемый транспортный корабль), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета)

Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну

22:25 22.06.2020 (обновлено: 22:38 22.06.2020)
1097
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочий на крыше дома во время суперлуния, наблюдаемого в Московской области
Рабочий на крыше дома во время суперлуния, наблюдаемого в Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия приступила к разработке схемы первой в своей истории миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке нового космического корабля "Орёл", предназначенного для полетов к Луне, Игорь Хамиц.
Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли планируется в 2030 году.
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"Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля "Орёл" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом", - сказал Хамиц.
Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орёл" состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облёт на нём Луны.
Полный текст интервью читайте на Ria.ru.
Луна
10 декабря 2019, 03:36РИА Наука
"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
49142111
Обсудить 6
Орел (пилотируемый транспортный корабль)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)
Популярные комментарии
Я помогу. План действий: поставили ракету вертикально, загрузили топливо, воду, еду, воздух. Взлетели, долетели до Луны, прилунились, высадились, погуляли по поверхности, набрали лунных камней, сфотались с флагом и вернулись обратно. Не, а зачем так пафосно рассказывать о новом корабле, его возможностях и о разработке схемы миссии, которая свершится аж через десять лет??? Ну Маск понятно - там частный капитал, акции-шмакции, бизнес и всё такое. Но Роскосмос?!
22 июня, 22:37
Naum Vygodsky
600014
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