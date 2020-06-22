Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну

"Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля "Орёл" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом", - сказал Хамиц.

В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облёт на нём Луны.