Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия приступила к разработке схемы первой в своей истории миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность, сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке нового космического корабля "Орёл", предназначенного для полетов к Луне, Игорь Хамиц.
Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли планируется в 2030 году.
"Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля "Орёл" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом", - сказал Хамиц.
Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орёл" состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.
В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облёт на нём Луны.
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10 декабря 2019, 03:36РИА Наука"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну