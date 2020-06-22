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Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента
Суд арестовал до 21 августа подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента в Волгограде, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T23:05
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
смоленск
азербайджан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, смоленск, азербайджан, происшествия

Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента

22:15 22.06.2020 (обновлено: 23:05 22.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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ВОЛГОГРАД, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал до 21 августа подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента в Волгограде, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие.
Видео с подозреваемым в убийстве 17-летнего студента из Волгограда
Вчера, 13:26
СК рассказал о задержании подозреваемого в убийстве студента в Волгограде
От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК сообщал, что удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев, он был объявлен в федеральный розыск. В воскресенье его задержали в Смоленске в такси, на котором, по данным СК, он собирался уехать за пределы России.
Как сообщила РИА Новости Вальковская, в понедельник подозреваемый был доставлен в Центральный районный суд Волгограда, где ему избрали меру пресечения.
"Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде ареста до 21 августа", - сообщила Вальковская.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, подозреваемый не отрицает свою причастность к убийству студента.
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