Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента

ВОЛГОГРАД, 22 июн – РИА Новости. Суд арестовал до 21 августа подозреваемого в убийстве 17-летнего иностранного студента в Волгограде, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

СК рассказал о задержании подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

СК рассказал о задержании подозреваемого в убийстве студента в Волгограде

Как сообщила РИА Новости Вальковская, в понедельник подозреваемый был доставлен в Центральный районный суд Волгограда, где ему избрали меру пресечения.