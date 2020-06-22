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Макрон заявил, что Турция играет опасную игру в Ливии
Турция играет опасную игру в Ливии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:46
каис саид
эммануэль макрон
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в мире
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РИА Новости
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353
60
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каис саид, эммануэль макрон, франция, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Макрон заявил, что Турция играет опасную игру в Ливии

22:05 22.06.2020 (обновлено: 22:46 22.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ПАРИЖ, 22 июн - РИА новости. Турция играет опасную игру в Ливии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Турция играет опасную игру в Ливии, и я говорил об этом президенту (Турции Тайипу) Эрдогану", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.
Французский лидер подчеркнул, что действия Турции в Ливии противоречат обязательствам, взятым на международной конференции в Берлине.
"Я также сказал об этом в разговоре сегодня с президентом (США Дональдом) Трампом", - добавил он.
Макрон напомнил о позиции Франции, которая призывает к прекращению боевых действий всеми сторонами в Ливии.
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"Мы обсудили вместе (с президентом Туниса - ред.) региональную ситуацию и риски, связанные с недавним развитием кризиса в Ливии. Франция и Тунис вместе требуют, что воюющие стороны прекратили огонь и соблюдали обязательства возобновить переговоры, принятые в рамках ООН", - отметил Макрон.
Он также подчеркнул необходимость прекращения иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Политическую поддержку Хафтару оказывает Египет. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По ее итогам глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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12 июня, 22:09
Турция намерена создать две военные базы в Ливии, сообщили СМИ
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Каис СаидЭммануэль МакронФранцияЛивияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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