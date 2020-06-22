https://ria.ru/20200622/1573330314.html
Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"
Новый российский космический корабль "Орел" в случае аварии при запуске сможет приземлиться в океане, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор по... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T21:45
2020-06-22T22:30
орел (пилотируемый транспортный корабль)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
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https://ria.ru/20200531/1572246936.html
https://ria.ru/20200608/1572654278.html
samara578
Для каких целей его делают? Он будет летать на американскую окололунную станцию?
33
Ненавал Трамп
На украинскую околомарсовую.
32
36
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573330050_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_def3ca83aa449f9f5cc7ebf5b5739cad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орел (пилотируемый транспортный корабль), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета)
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новый российский космический корабль "Орел" в случае аварии при запуске сможет приземлиться в океане, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.
Он отметил, что после такой нештатной посадки космонавты смогут в безопасности ждать спасателей внутри до двух суток.
"Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов", — рассказал Хамиц.
В то же время разработчик сообщил, что пока непонятно, кто и каким образом будет в этой ситуации спасать космонавтов, а работы по созданию такого комплекса завершатся в 2021 году.
Трасса выведения на орбиту при пуске корабля с космодрома Восточный простирается над Тихим океаном.
Первый полет "Орла", по предварительной информации, состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5"
с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции
.
Полный текст интервью читайте
на Ria.ru.