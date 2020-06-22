Разработчик раскрыл способности нового российского корабля "Орел"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новый российский космический корабль "Орел" в случае аварии при запуске сможет приземлиться в океане, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.

Он отметил, что после такой нештатной посадки космонавты смогут в безопасности ждать спасателей внутри до двух суток.

"Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов", — рассказал Хамиц.

В то же время разработчик сообщил, что пока непонятно, кто и каким образом будет в этой ситуации спасать космонавтов, а работы по созданию такого комплекса завершатся в 2021 году.

Трасса выведения на орбиту при пуске корабля с космодрома Восточный простирается над Тихим океаном.