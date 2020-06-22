В Петербурге КамАЗ столкнулся с пятью легковушками

"На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля "Камаз" и пяти легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, один погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двое пострадавших были деблокированы прибывшими на место ДТП специалистами мотогруппы спецчасти ФПС по Санкт-Петербургу.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу добавили, что "Камаз" столкнулся с шестью автомобилями. Также там подчеркнули, что два пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Остальным помощь была оказана на месте, но их количество пока уточняется.