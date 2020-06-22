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В Петербурге КамАЗ столкнулся с пятью легковушками
Грузовой "Камаз" столкнулся с пятью легковыми машинами на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, еще... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский район
санкт-петербург
происшествия
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приморский район
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге КамАЗ столкнулся с пятью легковушками

20:52 22.06.2020 (обновлено: 22:04 22.06.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП в Санкт-Петербурге
ДТП в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС России
МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Грузовой "Камаз" столкнулся с пятью легковыми машинами на внутренней стороне кольцевой автодороги в Приморском районе Санкт-Петербурга, один человек погиб, еще семеро пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На девятом километре КАД произошло столкновение автомобиля "Камаз" и пяти легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, один погиб", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, двое пострадавших были деблокированы прибывшими на место ДТП специалистами мотогруппы спецчасти ФПС по Санкт-Петербургу.
В УГИБДД по Санкт-Петербургу добавили, что "Камаз" столкнулся с шестью автомобилями. Также там подчеркнули, что два пострадавших получили травмы средней степени тяжести. Остальным помощь была оказана на месте, но их количество пока уточняется.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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