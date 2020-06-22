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В Карачаево-Черкесии введут первый этап снятия ограничений
Карачаево-Черкесия с 23 июня переходит к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T22:26
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, карачаево-черкесская республика (кчр), общество

В Карачаево-Черкесии введут первый этап снятия ограничений

20:40 22.06.2020 (обновлено: 22:26 22.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Карачаево-Черкесия с 23 июня переходит к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Эпидситуация в республике не простая, но уже сейчас можно с осторожностью говорить о тенденции к ее улучшению. Коэффициент распространения коронавируса снижается, уже четвёртый день количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированных. Снижается количество вызовов скорой помощи и врачей на дом", - написал Темрезов в Instagram.
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По его словам, в сутки проводится 1200 тестов на коронавирус, и эти объемы пока не будут снижены. Кроме этого, как отметил Темрезов, подготовлен дополнительный резервный госпиталь, который пока свободен.
"Таким образом, мы выполняем методические рекомендации Роспотребнадзора по ключевым показателям – снижается коэффициент распространения COVID-19, сохраняется высокий охват населения тестированием и зарезервирован свободный коечный фонд. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничительных мер при строгом соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических правил", - подчеркнул глава КЧР.
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Темрезов сообщил, что с завтрашнего дня в КЧР открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 квадратных метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские, возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта.
"Но все же большая часть ограничительных мер пока сохраняется, главными из которых является запрет массовых мероприятий, соблюдение масочного режима и социальной дистанция, сан-эпид режим на всех предприятиях и в транспорте", - отметил глава региона.
По данным оперативного штаба КЧР, за сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 2902 случая заражения, из них 976 человек выздоровели, 11 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Общество
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