В Карачаево-Черкесии введут первый этап снятия ограничений

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Карачаево-Черкесия с 23 июня переходит к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил глава региона Рашид Темрезов

"Эпидситуация в республике не простая, но уже сейчас можно с осторожностью говорить о тенденции к ее улучшению. Коэффициент распространения коронавируса снижается, уже четвёртый день количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированных. Снижается количество вызовов скорой помощи и врачей на дом", - написал Темрезов в Instagram.

По его словам, в сутки проводится 1200 тестов на коронавирус, и эти объемы пока не будут снижены. Кроме этого, как отметил Темрезов, подготовлен дополнительный резервный госпиталь, который пока свободен.

"Таким образом, мы выполняем методические рекомендации Роспотребнадзора по ключевым показателям – снижается коэффициент распространения COVID-19, сохраняется высокий охват населения тестированием и зарезервирован свободный коечный фонд. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничительных мер при строгом соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических правил", - подчеркнул глава КЧР.

Темрезов сообщил, что с завтрашнего дня в КЧР открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 квадратных метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские, возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта.

"Но все же большая часть ограничительных мер пока сохраняется, главными из которых является запрет массовых мероприятий, соблюдение масочного режима и социальной дистанция, сан-эпид режим на всех предприятиях и в транспорте", - отметил глава региона.

По данным оперативного штаба КЧР, за сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зафиксировано 2902 случая заражения, из них 976 человек выздоровели, 11 человек скончались.