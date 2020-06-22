Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову

"Родители аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому. Такая позиция семьи", - сказала Бакшеева.

Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.