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Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову
Родители аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:13
анастасия ещенко
олег соколов (доцент спбгу)
убийство девушки доцентом спбгу
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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анастасия ещенко, олег соколов (доцент спбгу), убийство девушки доцентом спбгу, санкт-петербург, происшествия

Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову

20:13 22.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОлег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Олег Соколов во время следственного эксперимента на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Родители аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому, сообщила РИА Новости представитель потерпевших Александра Бакшеева.
"Родители аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому. Такая позиция семьи", - сказала Бакшеева.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.
Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
9 июня, 14:23
Адвокат Ещенко будет настаивать на новой статье для историка Соколова
000222
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСанкт-ПетербургПроисшествия
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