Семья Анастасии Ещенко не будет заявлять гражданский иск к Соколову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Родители аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому, сообщила РИА Новости представитель потерпевших Александра Бакшеева.
"Родители аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, не будут заявлять гражданский иск к обвиняемому. Такая позиция семьи", - сказала Бакшеева.
Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки.
Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Ещенко и 63-летний Соколов проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, где следователи также обнаружили фрагменты женского тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с Ещенко.