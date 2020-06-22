"Верой побеждали царство": что скрывает главный храм Вооруженных сил

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости, Артем Буденный. Собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил России открыли для свободного посещения в День памяти и скорби – 22 июня. Корреспондент РИА Новости осмотрел собор вместе с главой художественного совета по его строительству протоиереем Леонидом Калининым и выяснил, что значит символика собора и как главный храм Вооруженных сил может примирить верующих и атеистов.

Кресты и красные звезды

Заходящего в храм встречает огромная – в золоте – фигура "Христос Воскресший" на фоне сине-черного неба. "Ночь, только что воскресший Христос над градом Иерусалимом, одной рукой благословляет нас, другой - держит запечатанный свиток, в котором тайны Будущего века", - рассказывает Леонид Калинин, который также возглавляет экспертный совет РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

Мозаика, которая изображает небо вокруг Христа, напоминает ткань. "Небесная сфера свисает над ним как шатер. Это перекликается с формой военной палатки", - объясняет Калинин.

Военный шатер напоминает и зеленый цвет храма, отчего некоторым он кажется темным и мрачным. "Красный цвет, который многим нравится, "мученический", символизирует пролитую кровь. Это не очень "радостный" смысл, хотя цвет яркий, красивый, его используют на Пасхальных службах. А зеленый – просто цвет полевой формы. Храм же военный", - пояснил Калинин.

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С утверждением, что собор мрачный, архитектор категорически не согласен. Ведь его цвет не просто зеленый, но "с золотом и бронзой". А еще в храме 1340 квадратных метров витражей, на которых красуются военные ордена. "Всюду естественный свет, храм очень праздничный, просто строгий, как строга военная форма", - рассуждает председатель художественного совета.

Впрочем, красного цвета, и не только "мученического", в храме хватает: знамена родов войск и соединений Советской Армии на флагштоках с серпом и молотом, возможно, могут удивить кого-то из прихожан православного храма. Усиливают впечатление герои Великой Отечественной войны, которые сурово "смотрят" со стен собора. Над ними алеет покровом Богородица, немного похожая на героиню плаката "Родина мать". Богоматерь со строгостью и мольбой во взгляде зовет сынов Отечества на ратные подвиги.

© Главный храм Вооруженных сил РФ, Кубинка, Русская православная церковь, армия, флот, храм, собор Воскресения Христова, парк «Патриот», Подмосковье, икона, Великая Отечественная война, Украина, Крым 1 из 3 © Главный храм Вооруженных сил РФ, Кубинка, Русская православная церковь, армия, флот, храм, собор Воскресения Христова, парк «Патриот», Подмосковье, икона, Великая Отечественная война, Украина, Крым © Артем Буденный 2 из 3 © Артем Буденный © Артем Буденный 3 из 3 © Артем Буденный 1 из 3 © Главный храм Вооруженных сил РФ, Кубинка, Русская православная церковь, армия, флот, храм, собор Воскресения Христова, парк «Патриот», Подмосковье, икона, Великая Отечественная война, Украина, Крым 2 из 3 © Артем Буденный 3 из 3 © Артем Буденный

Однако, как объясняет отец Леонид, соединения советской и христианской символики в соборе нет. "Христианская символика расположена над всей другой, причем не только советской - она как бы над нами, является духовным небом", - пояснил он.

И действительно, все мозаики нижнего яруса храма двусоставные. Внизу, где изображены воины разных времен (нашлось там место и участникам недавних конфликтов в Афганистане, Сирии, Грузии и Крыму), мозаики сюжетно напоминают изображения в столичном метро, а вверху, где лики святых, – византийские храмы.

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"Мир состоит из видимой части и невидимой. Видимая – это мы, люди, которые совершают труды и подвиги. Но над нами присутствуют небесные покровители, которые помогают незримо, даже когда мы об этом не знаем. Те, кто изображен внизу, даже не обращают внимания на то, что над ними воинство небесное, которое делает их действительно непобедимым воинством земным", - объяснил Калинин.

Все четыре придела храма посвящены святым - покровителям родов и видов войск: пророк Илия - небесный покровитель Воздушно-космических сил и ВДВ, князь Александр Невский - сухопутных войск, великомученица Варвара - Ракетных войск стратегического назначения, а за ВМФ "отвечает" апостол Андрей Первозванный.

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"В окопах атеистов нет"

Одна из двусоставных мозаик посвящена архангелу Гавриилу, под которым - суровые лица освободителей Украины. Образ архангела обрамляет цитата из послания апостола Павла к ефесянам: "приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять".

По совпадению 14 июня, в день освящения собора, за литургией читался отрывок из того же послания апостола Павла, где говорится, что "святые верой побеждали царство, верой побеждали полки". На это обратил внимание и патриарх Кирилл, который освятил собор и стал его настоятелем.

"Как мне говорили люди, воевавшие на передовой в Великую Отечественную войну, разведчики, пересекавшие линию фронта и никогда не знавшие, вернутся они или нет: в окопах под снарядами атеистов нет. А почему нет атеистов? Да потому, что вера в Бога дает людям надежду на бессмертие", - сказал в тот день в своей проповеди предстоятель Русской церкви.

Эта идея отражена и в иконе Спасителя с мечом - древний образ, который, по словам Калинина, встречается в турецком монастыре Хора и в сербском монастыре Дечаны (Высокие Дечаны, Косово – ред.). "Христос, который, как мне кажется, обороняет и ограждает нас от зла, как духовный воин. Он же и был победителем смерти, диавола. Если люди следуют Христу в своей жизни, они становятся победителями", - отметил протоиерей.

© Артем Буденный Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот" © Артем Буденный Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот"

Калинин напомнил, что Георгий Жуков не запрещал молиться и даже открывал храмы. Также, по его словам, многие офицеры во время войны молились перед иконами: в музее "Дорога памяти", который тоже открылся 22 июня, представлен оклад иконы, найденной в блиндаже подо Ржевом.

"Принято полагать, что люди во время ВОВ были неверующие, а на самом деле в моменты смертельной опасности вспоминали Бога", - замечает священник.

О Боге и Церкви в начале Великой Отечественной Войны вспомнил и верховный главнокомандующий – Иосиф Сталин. Его изображение тоже было в храме, но это возмутило церковную общественность - и его решили убрать.

"Царствие небесное было и есть над нами всегда. Мы все чада Божие. Бывают послушные, упрямые, даже строптивые. Но откровенных богоборцев, которых было много в советский период, мы на стенах храмов все же не изображаем", - прокомментировал Калинин эту ситуацию.

Попытка принять историю

В целом же главный храм ВС как будто призван соединить людей, разобщенных революцией и братоубийственной гражданской войной. Некоторые ведь до сих пор пребывают в негласной или явной борьбе - таких, к сожалению, немало и в Церкви, и в миру, соглашается Калинин. Он назвал ошибочной позицию верующих людей, которые воспринимают все советское негативно.

"Если были исторические личности – о них надо говорить, давать оценку, если в этом разбираешься", - подчеркнул он. Вообще, отмечает протоиерей, "вырывать страницы из истории мы не имеем права". Некоторые из этих страниц - перед глазами входящего в собор.

На одной из трех мозаик в притворе храма - передача Красной Армии танковой колонны "Дмитрий Донской". В 1942 году тогда еще патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) призвал паству собирать средства на помощь фронту. Он же, как известно, несмотря на репрессии (сам бывал под следствием) заявил, что "церковные деятели - с нашим народом и правительством". Именно Сергия Архиерейский собор Русской церкви избрал в 1943 году первым после длительного перерыва патриархом Московским и вся Руси. На других панно изображены облет Москвы с Тихвинской иконой Божией матери, который был совершен в 1941 году, и крестный ход с Казанской иконой Богородицы в блокадном Ленинграде.

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Войдя в храм, сразу понимаешь, что в его убранстве, архитектуре, идее нет отрицания истории: ни "светлого" советского, ни менее "светлого" царского прошлого, но попытка принять и боль, и победы страны - такой, какая она есть.

"Уже в июле 1941 года Сталин впервые обратился к народу со словами "братья и сестры", чего раньше не делал. Он понимал значение веры, на которой строилось наше государство, понимал, насколько это важно, чтобы народ объединился в борьбе с врагом, ведь большинство, безусловно, было верующим. При этом было важно, чтобы люди не разделяли себя на верующих и неверующих. И Сталин не ошибся в этом прогнозе. В том числе благодаря этому мы с вами сегодня разговариваем", - сказал Калинин.

По его словам, сегодня в храме Вооруженных сил не делят людей на тех, кто верит, и кто нет. "Сегодня неверующие завтра могут прийти к Богу: гораздо реже мы видим обратные примеры. Очень много случаев, когда людям просто нужно прикоснуться к святыне, и святыня сделает их чище", - подытожил протоиерей.