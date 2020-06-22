В Ташкенте ужесточили ограничения по коронавирусу в ряде районов

ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Власти Власти Узбекистана приняли решение ужесточить меры карантина в кварталах Ташкента , где выросло число заболевших коронавирусом COVID-19 , там будут выставлены блокпосты и установлено круглосуточное дежурство, сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 6358, скончались 19 пациентов, 4377 выздоровели. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

"Махалли (местные кварталы – ред.) Ташкента с "красным" уровнем карантина будут закрыты с установкой блокпостов. Все въезды и выезды закрыты", - сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

Представитель оперштаба уточнил, что у домов граждан, взятых на карантин, будет организовано круглосуточное дежурство. В настоящий момент Ташкент находится в "желтой" зоне безопасности. Однако, с 17 июня 71 из 513 махаллей, расположенных в столице Узбекистана, были переведены в "красную" зону из-за роста числа заболевших.

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.

Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.