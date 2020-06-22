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Распространение нового коронавируса
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В Ташкенте ужесточили ограничения по коронавирусу в ряде районов
Власти Узбекистана приняли решение ужесточить меры карантина в кварталах Ташкента, где выросло число заболевших коронавирусом COVID-19, там будут выставлены... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:27
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Ташкенте ужесточили ограничения по коронавирусу в ряде районов

19:27 22.06.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 июн - РИА Новости. Власти Узбекистана приняли решение ужесточить меры карантина в кварталах Ташкента, где выросло число заболевших коронавирусом COVID-19, там будут выставлены блокпосты и установлено круглосуточное дежурство, сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев выросло до 6358, скончались 19 пациентов, 4377 выздоровели. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
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"Махалли (местные кварталы – ред.) Ташкента с "красным" уровнем карантина будут закрыты с установкой блокпостов. Все въезды и выезды закрыты", - сказал представитель оперштаба. По его словам, данное решение принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.
Представитель оперштаба уточнил, что у домов граждан, взятых на карантин, будет организовано круглосуточное дежурство. В настоящий момент Ташкент находится в "желтой" зоне безопасности. Однако, с 17 июня 71 из 513 махаллей, расположенных в столице Узбекистана, были переведены в "красную" зону из-за роста числа заболевших.
Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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