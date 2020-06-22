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Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии
Просачивание вытекшего топлива на электростанции в Якутии в реку Алазея остановлено, идёт откачка дизтоплива из вырытой траншеи, говорится в сообщении Минэнерго РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:24
утечка дизтоплива в якутии
россия
республика саха (якутия)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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утечка дизтоплива в якутии, россия, республика саха (якутия), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия

Минэнерго рассказало о ликвидации последствий утечки топлива в Якутии

19:20 22.06.2020 (обновлено: 19:24 22.06.2020)
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Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
Резервуар на дизельной электростанции в Среднеколымском районе Якутии
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Просачивание вытекшего топлива на электростанции в Якутии в реку Алазея остановлено, идёт откачка дизтоплива из вырытой траншеи, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"По состоянию на 18.00 по московскому времени просачивание в реку остановлено. Происходит откачка дизтоплива из вырытой траншеи в резервные емкости", - говорится в сообщении.
Двадцать первого июня на дизельной электростанции села Аргахтах в Якутии из-за повреждения топливной емкости в почву вытекло около 3,5 кубометра дизельного топлива. Также дизтопливо просочилось через грунт в реку Алазея. Энергетики перекачали дизельное топливо из поврежденной емкости в соседние емкости. Прокуратура республики сообщала о возбуждении уголовного дела.
Ход работ по ликвидации последствий находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) до полного завершения работ.
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Официальный представитель Ростехнадзора в Telegram-канале сообщил, что по ряду признаков, включая вместимость резервуарного парка, закон не позволяет классифицировать объект как опасный. Склад горюче-смазочных материалов данной дизельной электростанции не подлежит контролю со стороны Ростехнадзора. Однако представитель Ленского управления Ростехнадзора находится на месте и участвует в работе комиссии по расследованию аварийного разлива нефтепродуктов.
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Утечка дизтоплива в ЯкутииРоссияРеспублика Саха (Якутия)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Происшествия
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