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https://ria.ru/20200622/1573324125.html
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила в инстаграме о разводе с шоуменом Гариком Харламовым. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T19:48
культура
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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https://ria.ru/20191109/1560743856.html
Ребята, это же просто шуты, скоморохи, зачем их в новости, пусть просто веселят.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Асмус высказалась о разводе с Харламовым

18:54 22.06.2020 (обновлено: 19:48 22.06.2020)
82306
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media AgencyКомедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Актриса Кристина Асмус пошутила в инстаграме о разводе с шоуменом Гариком Харламовым.
Ранее комик объявил, что пара расстанется после восьми лет брака. Асмус подтвердила эту информацию, ответив, что к этому решению их семья пришла уже давно.
"Довела мужика", — написала она, проиллюстрировав пост снимком с сильно состаренным в приложении Харламовым.
Асмус выразила надежду, что ей удастся сохранить хорошие отношения с бывшим супругом. У них есть общая дочь.
"Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой̆ человеческой̆ любовью", — отметила она.
Актриса уточнила, что "никто третий" в этой истории не виноват.
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КультураРоссияКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
Популярные комментарии
Ребята, это же просто шуты, скоморохи, зачем их в новости, пусть просто веселят.
22 июня, 19:15
Cheshire Cat
4740102
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