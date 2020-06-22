https://ria.ru/20200622/1573324125.html
Асмус высказалась о разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила в инстаграме о разводе с шоуменом Гариком Харламовым. РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:54
2020-06-22T19:48
культура
россия
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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https://ria.ru/20191109/1560743856.html
Cheshire Cat
Ребята, это же просто шуты, скоморохи, зачем их в новости, пусть просто веселят.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)