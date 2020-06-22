На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар

На американской базе в Японии, где был пожар, произошла утечка газа

На американской базе в Японии, где был пожар, произошла утечка газа

Всего на станции "Мирный" находятся 23 сотрудника, связь со станцией установлена.

Сейчас на ней ликвидируют последствия пожара, создана комиссия по расследованию причин возгорания. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений.

Примечательно, что пожар произошел в год 200-летия открытия Антарктиды. Шестой континент открыли русские мореплаватели — Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен на кораблях "Мирный" и "Восток". В честь кораблей потом назвали научные станции.