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На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар
На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T20:51
станция мирный
российская академия наук
антарктида
происшествия
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Интересно, что такое мгновенное возгорание...
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станция мирный
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
станция мирный, российская академия наук, антарктида, происшествия

На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар

18:22 22.06.2020 (обновлено: 20:51 22.06.2020)
12925
© РИА Новости / Г. Копосов / Перейти в фотобанкСоветская геофизическая обсерватория Мирный в Антарктиде
Советская геофизическая обсерватория Мирный в Антарктиде
© РИА Новости / Г. Копосов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Происшествие произошло вчера в 16:40 мск. Полностью сгорел метеокабинет "Дома Радио", кают-компанию удалось защитить от огня.
Военная база США в Японии
Вчера, 17:34
На американской базе в Японии, где был пожар, произошла утечка газа
Кроме того, станция потеряла кабинет аэрологии, лабораторию Физического института РАН, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверную, гидрометеорологическую лабораторию и радиорубку.
Всего на станции "Мирный" находятся 23 сотрудника, связь со станцией установлена.
Сейчас на ней ликвидируют последствия пожара, создана комиссия по расследованию причин возгорания. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений.
Примечательно, что пожар произошел в год 200-летия открытия Антарктиды. Шестой континент открыли русские мореплаватели — Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен на кораблях "Мирный" и "Восток". В честь кораблей потом назвали научные станции.
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станция МирныйРоссийская академия наукАнтарктидаПроисшествия
Популярные комментарии
Украинская станция там далеко? Никто не в курсе?
22 июня, 18:47
Von Stirliz
662000
Интересно, что такое мгновенное возгорание...
22 июня, 18:28
Naum Vygodsky
410007
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