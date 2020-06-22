На российской станции "Мирный" в Антарктиде произошел пожар

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На российской антарктической станции "Мирный" вспыхнул пожар, жертв и пострадавших нет, сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Происшествие произошло вчера в 16:40 мск. Полностью сгорел метеокабинет "Дома Радио", кают-компанию удалось защитить от огня.
Кроме того, станция потеряла кабинет аэрологии, лабораторию Физического института РАН, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверную, гидрометеорологическую лабораторию и радиорубку.
Всего на станции "Мирный" находятся 23 сотрудника, связь со станцией установлена.
Сейчас на ней ликвидируют последствия пожара, создана комиссия по расследованию причин возгорания. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений.
Примечательно, что пожар произошел в год 200-летия открытия Антарктиды. Шестой континент открыли русские мореплаватели — Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен на кораблях "Мирный" и "Восток". В честь кораблей потом назвали научные станции.