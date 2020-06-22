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Рязанский губернатор дал старт добровольческой акции "Красная гвоздика"
Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны, и дал старт ежегодной... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:13
рязанская область
волонтеры победы
николай любимов
великая отечественная война (1941-1945)
рязань
рязанская область
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353
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волонтеры победы, николай любимов, великая отечественная война (1941-1945), рязань, рязанская область, общество

Рязанский губернатор дал старт добровольческой акции "Красная гвоздика"

18:13 22.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны, и дал старт ежегодной добровольческой акции "Красная гвоздика", сообщает в понедельник облправительство.
Глава региона принял участие во всероссийской акции "Свеча памяти", посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Рязани мероприятия началось в 4 часа утра на Скорбященском мемориальном комплексе. В связи с пандемией коронавируса оно не носило широкий массовый характер и проходило при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил.
"Губернатор Николай Любимов проследовал по Аллее Славы к Вечному огню, возле которого из зажженных лампад заранее была выложена надпись "Я помню". Глава региона поставил к мемориалу свою лампаду и возложил цветы. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.
Днем 22 июня на площади Победы в Рязани состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Монумент Победы". Глава региона почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны и принял участие в Общероссийской минуте молчания. По окончании минуты молчания прозвучал гимн РФ, в честь павших был дан троекратный оружейный салют.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 300 тысяч рязанцев, почти половина из них не вернулась с полей сражений.
Также в День памяти и скорби Любимов со своих официальных страниц в соцсетях обратился к жителям региона и призвал их принять участие в добровольческой акции "Красная гвоздика", которая проводится с 2018 года. Ее цель - привлечение внимания к проблемам ветеранов всех войн, в которых принимала участие Россия, а также к деятельности в сфере волонтерства.
По итогам проведения акции собранные регионом средства могут быть использованы для закупки медикаментов, медицинского оборудования и проведения санаторно-курортного лечения. Любимов отметил, что в 2018 году силами активистов рязанского регионального отделения ВОД "Волонтеры Победы" было собрано рекордное количество пожертвований в стране – 527 тысяч рублей. Удвоив эту сумму в соответствии с правилами акции, фонд передал дорогостоящее оборудование для Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн на сумму более 3 миллионов рублей. В 2019 году более 15 человек получили адресную помощь.
"Дорогие рязанцы, именно сегодня, в День памяти и скорби, мы хотим дать старт акции "Красная гвоздика". С 22 июня по 26 июля вы можете поддержать ветеранов нашего региона, приобретая значок "Красной гвоздики" в гипермаркетах "Лента" или получая его в обмен на пожертвование волонтерам на улицах городов и поселков нашего региона", - сказал губернатор.
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Рязанская областьВолонтеры ПобедыНиколай ЛюбимовВеликая Отечественная война (1941-1945)РязаньРязанская областьОбщество
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