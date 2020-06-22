Рязанский губернатор дал старт добровольческой акции "Красная гвоздика"

РЯЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Губернатор Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в мероприятиях, посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны, и дал старт ежегодной добровольческой акции "Красная гвоздика", сообщает в понедельник облправительство.

Глава региона принял участие во всероссийской акции "Свеча памяти", посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Рязани мероприятия началось в 4 часа утра на Скорбященском мемориальном комплексе. В связи с пандемией коронавируса оно не носило широкий массовый характер и проходило при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил.

"Губернатор Николай Любимов проследовал по Аллее Славы к Вечному огню, возле которого из зажженных лампад заранее была выложена надпись "Я помню". Глава региона поставил к мемориалу свою лампаду и возложил цветы. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания", - говорится в сообщении.

Днем 22 июня на площади Победы в Рязани состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Монумент Победы". Глава региона почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны и принял участие в Общероссийской минуте молчания. По окончании минуты молчания прозвучал гимн РФ, в честь павших был дан троекратный оружейный салют.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 300 тысяч рязанцев, почти половина из них не вернулась с полей сражений.

Также в День памяти и скорби Любимов со своих официальных страниц в соцсетях обратился к жителям региона и призвал их принять участие в добровольческой акции "Красная гвоздика", которая проводится с 2018 года. Ее цель - привлечение внимания к проблемам ветеранов всех войн, в которых принимала участие Россия, а также к деятельности в сфере волонтерства.

По итогам проведения акции собранные регионом средства могут быть использованы для закупки медикаментов, медицинского оборудования и проведения санаторно-курортного лечения. Любимов отметил, что в 2018 году силами активистов рязанского регионального отделения ВОД " Волонтеры Победы " было собрано рекордное количество пожертвований в стране – 527 тысяч рублей. Удвоив эту сумму в соответствии с правилами акции, фонд передал дорогостоящее оборудование для Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн на сумму более 3 миллионов рублей. В 2019 году более 15 человек получили адресную помощь.