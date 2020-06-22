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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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костанайская область
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, костанайская область, казахстан, в мире

В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса

18:00 22.06.2020
1092
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 22 июн - РИА Новости. Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
"В Костанайской области отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших. Число зараженных достигло 518 человек. С учетом роста числа заболевших главным государственным санитарным врачом Костанайской области Владимиром Нечитайло принято решение по усилению в регионе режима карантина с 23 июня по 30 июня", - говорится в сообщении.
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В данный период в регионе будет приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности, запрещена работа спортивных кружков и секций, за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек, пояснили в пресс-службе. Кроме того, в области будет ограничена деятельность объектов общественного питания, которые смогут работать только режиме доставки и "на вынос".
Причинами ухудшения эпидемиологической ситуации, по словам Нечитайло, явилось массовое неисполнение ограничительных мероприятий как со стороны населения, так и субъектов предпринимательства. В частности, несмотря на запрет, в кафе и ресторанах проводились банкеты, свадьбы, праздничные вечера.
По данным властей региона, на ближайших выходных - 27 и 28 июня - в шести городах области (Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык и Тобыл) будет введен режим "локдауна" - самого строгого карантина, предусматривающего запрет выхода жителей из дома. Исключение будет сделано для граждан, направляющихся на работу, в ближайшую аптеку, магазин, ухаживающих за престарелыми лицами, выгуливающих домашних животных.
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В указанных городах также будут закрыты торговые объекты (за исключением продуктовых), рынки, скверы, парки, набережные, отметили в обладминистрации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКостанайская областьКазахстанВ мире
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