Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства; в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.
7 июня 2019, 14:02Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
Шахов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных сатьями 290 и 160 УК РФ (получение взятки и растрата).
Еще трое подсудимых признаны виновными в растрате, суд назначил им условные сроки.
Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По данным следствия, бывшие чиновники присвоили себе 41 миллион рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию здания изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому является еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.
В прошлом году в Дагестане работала специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее деятельности стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, были задержаны высокопоставленные чиновники, в том числе Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования республики Шахабас Шахов, бывший руководитель антимонопольной службы Дагестана Кубасай Кубасаев и другие.
Прокурор республики Денис Попов в начале 2019 года заявлял, что дела расследуются в отношении 40 высокопоставленных должностных лиц и руководителей крупных государственных учреждений Дагестана, в разных ведомствах регулярно проводятся проверки и обыски.