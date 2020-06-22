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Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:56
республика дагестан
взятка
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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республика дагестан, взятка, происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

17:56 22.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов в суде
Экс-министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов в суде
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Суд назначил наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства; в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.
Взятка. Архивное фото.
7 июня 2019, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
Шахов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных сатьями 290 и 160 УК РФ (получение взятки и растрата).
Еще трое подсудимых признаны виновными в растрате, суд назначил им условные сроки.
Бывший врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). По данным следствия, бывшие чиновники присвоили себе 41 миллион рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию здания изолятора временного содержания в Махачкале. Данный эпизод был выделен из уголовного дела, фигурантами по которому является еще ряд высокопоставленных дагестанских чиновников.
Игорь Краснов
17 июня, 12:51
Генпрокурор заявил о росте числа выявляемых случаев коррупции в России
В прошлом году в Дагестане работала специальная комиссия силовиков из Москвы. За время ее деятельности стало известно о крупных хищениях в социальной сфере, были задержаны высокопоставленные чиновники, в том числе Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, министр образования республики Шахабас Шахов, бывший руководитель антимонопольной службы Дагестана Кубасай Кубасаев и другие.
Прокурор республики Денис Попов в начале 2019 года заявлял, что дела расследуются в отношении 40 высокопоставленных должностных лиц и руководителей крупных государственных учреждений Дагестана, в разных ведомствах регулярно проводятся проверки и обыски.
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Республика ДагестанВзяткаПроисшествия
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