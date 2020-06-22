Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

В книгу вошли рассекреченные документы, охватывающие период с начала 70-х годов прошлого столетия до ноября 1986 года, когда был введен в эксплуатацию саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС, также известный как объект "Укрытие".
26 апреля, 17:31Депутат Рады назвал годовщину аварии в Чернобыле праздником
Всего во второй том вошли 229 документов, большинство из которых публикуется впервые. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, некоторые из них свидетельствуют, что аварии на Чернобыльской АЭС случались и до апреля 1986 года.
Катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации, допущенные персоналом четвертого блока.
26 апреля, 08:44Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ векаВ этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.