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Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти представили вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T18:23
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353
60
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ситуация на украине, служба безопасности украины, чернобыльская аэс, украина, в мире

Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

17:56 22.06.2020 (обновлено: 18:23 22.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь КостинПанорама Чернобыльской атомной электростанции с "саркофагом" на переднем плане
Панорама Чернобыльской атомной электростанции с саркофагом на переднем плане
© РИА Новости / Игорь Костин
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти представили вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", сообщается на сайте СБУ.
В книгу вошли рассекреченные документы, охватывающие период с начала 70-х годов прошлого столетия до ноября 1986 года, когда был введен в эксплуатацию саркофаг над четвертым энергоблоком ЧАЭС, также известный как объект "Укрытие".
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
26 апреля, 17:31
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Всего во второй том вошли 229 документов, большинство из которых публикуется впервые. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, некоторые из них свидетельствуют, что аварии на Чернобыльской АЭС случались и до апреля 1986 года.
Катастрофа на ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор энергоблока № 4. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Согласно выводам специалистов, основной причиной произошедшего стали грубые нарушения правил эксплуатации, допущенные персоналом четвертого блока.
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века
26 апреля, 08:44
Чернобыль 34 года спустя: эхо крупнейшей техногенной катастрофы ХХ векаВ этот день в 1986 году на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошла крупнейшая в истории мировой атомной энергетики авария. Взрыв произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.
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