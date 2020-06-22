Эксперт оценил отношения между США и Китаем

"Это было уже на протяжении нескольких лет, и сейчас только усугубляется. Я думаю, что мы увидим очень острые отношения – и политические, и экономические – между США и Китаем. А всем остальным придется к этому как-то приспосабливаться", - сказал Лукьянов в ходе онлайн-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты "Россия и мир в 2021 году".