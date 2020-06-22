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Эксперт оценил отношения между США и Китаем
Политические и экономические отношения между США и Китаем будут обостряться, для России важно не позволить втянуть себя в этот конфликт, считает председатель... РИА Новости, 22.06.2020
2020-06-22T17:37
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/54/1555365468_0:428:2793:1999_1400x0_80_0_0_4e62cc0e03d244c8a3dcc6b49bf723fe.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, воз, гонконг, китай, федор лукьянов, сша, в мире

Эксперт оценил отношения между США и Китаем

17:37 22.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФедор Лукьянов
Федор Лукьянов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Федор Лукьянов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Политические и экономические отношения между США и Китаем будут обостряться, для России важно не позволить втянуть себя в этот конфликт, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
По словам эксперта, пандемия коронавируса стала катализатором соперничества, которое началось еще до нее.
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"Это было уже на протяжении нескольких лет, и сейчас только усугубляется. Я думаю, что мы увидим очень острые отношения – и политические, и экономические – между США и Китаем. А всем остальным придется к этому как-то приспосабливаться", - сказал Лукьянов в ходе онлайн-конференции Российско-Германской внешнеторговой палаты "Россия и мир в 2021 году".
Как отметил Лукьянов, для России важной задачей является не позволить втянуть себя в этот конфликт.
Президент США Дональд Трамп в конце мая анонсировал целый ряд санкций против Китая, объяснив их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга, особого административного округа КНР. Новые противоречия между двумя странами вспыхнули спустя несколько месяцев после того, как они договорились о перемирии в самой масштабной торговой войне современности.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампВОЗГонконгКитайФедор ЛукьяновСШАВ мире
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